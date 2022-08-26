banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.146,10
ALTIN
1.015,98
DOLAR
18,19
STERLİN
21,43
EURO
18,19
Esenyurt'ta Asfalt Çalışmaları Gece Gündüz Sürüyor
Esenyurt'ta Asfalt Çalışmaları Gece Gündüz...
ZEYDEF Başkanı Çakır GÜNDEM’in Konuğu Oldu (VİDEOLU HABER)
Son Dakika
ZEYDEF Başkanı Çakır GÜNDEM’in Konuğu...
Beykoz Tokatköy'deki Olaylı Yıkım (Dosya Haberle Karşınızda Olacak)
Beykoz Tokatköy'deki Olaylı Yıkım Dosya...
Yenide Refah Partisi Zeytinburnu 30 Bin Kap Aşure Dağıttı (VİDEOLU)
Son Dakika
Yenide Refah Partisi Zeytinburnu 30...

Zuco 103 Müzik Grubu 15 Aradan Sonra Kadıköy'de

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Kalamış Yaz Festivali, elektronik Brezilya müziğinin efsane grubu Zuco 103’ü 15 yıl aradan sonra sevenleriyle buluşturuyor. Kadıköy Belediyesi ve Hollanda Başkonsolosluğu işbirliğiyle düzenlenen program 29 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00’de Kalamış Atatürk Parkı’nda.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ağustos 2022 Cuma 09:53
Zuco 103 Müzik Grubu 15 Aradan Sonra Kadıköy'de
banner171

Türünün en saygın isimleri arasında gösterilen, Amsterdam çıkışlı Zuco 103, 2007 yılında İstanbul’da konser vermişti. Brezilya müziğinin melodileri ve hareketli ritimlerini elektronik altyapıyla harmanlayan grup 15 yıl aradan sonra Kalamış Yaz Festivali kapsamında dinleyicileriyle buluşuyor.

Yılın En Önemli Dünya Müziği Konseri

Zuco 103 müzik hayatına 1999 yılında yayımlanan ilk albümleri Otro Lado (Öbür Yüz) ile başladı. Albüm gerek müzikseverler gerekse müzisyenler arasında hararetli bir ilgiyle karşılandı. Grup bu haklı ilginin karşılığını yıllar içinde yayımladığı toplam yedi albüm, iki remix toplaması, bir best of seçkisinin yanı sıra çok sayıda single ile fazlasıyla verdi.

Doksanların başında Rotterdam Konservatuarı’nda tanışıp birlikte müzik yapmaya başlayan; davulda Stefan Kruger, tuşlu çalgılarda Stefan Schmit ve vokalde Lilian Vieira isimlerinden oluşan grubun soundu çok zengin bir tropical dünyayı işaret ediyor. Zuco 103’ün birbirinden farklı türlere göz kırpan zengin soundunun ortak paydası dans müziği. Grubun bütün farklı etkileri ve türleriyle beslendiği iki ana damar da Brezilya müziği. Grup sahnesinde ve eserlerinde bossa nova, tropicalismo, sambo, afro – küba müziği, acid caz, trip hop, funk, break beat, grup – bass gibi cazın tüm alt türlerinden, ustaca elektronik dans müziğine zengin bir geçiş yapıyor.

Grup, 2007’deki İstanbul’u son ziyaretinden bu yana “After The Carnaval” (2008), Etno Chic (2016) ve Tripicalismo (2019) albümlerini yayımladı. Jamaika müziğinin kült simalarından Lee Scratch Perry işbirliğiyle kaydedilen “Love Is Queen Omega” ve “It’s a Woman’s World” den tutun da Funky Lowlives tarafından remixlenen “Fome Total”e, Bossacucanova imzalı “Naracatu Atomico” yorumuna kadar Zuco 103’ün şarkıları müzikseverleri gerçek bir işitsel şölene davet ediyor.

Zuco 103’den Gençler İçin Atölye Çalışması

Zuco 103’ün üyelerinden Stefan Kruger, Valentijn Bannier ve Türkiye’den müzisyen Tarık Arslan’ın katılımıyla 27 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00’te bir atölye çalışması gerçekleşecek. Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek atölyeye 16 – 25 arası gençler ücretsiz katılım sağlayabilir. Atölyede sanatçılar farklı müzik tekniklerinin karışımıyla nasıl tek ve benzersiz bir soundun yakalanabileceği, aynı zamanda farklı geçmişlere sahip müzisyenlerin bir araya gelerek nasıl bir kombinasyon elde edebilecekleri enstrümanlar eşliğinde gençlere aktarılacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu,Tarihi Moda İskelesi'nin Açılışında Konuştu :“Eğer Gaziosmanpa ile Bakırköy'ü Eşit Tutamıyorsanız İstanbul'a Belediye Başkanlığı Yapamazsınız”
İmamoğlu,Tarihi Moda İskelesi'nin Açılışında Konuştu :“Eğer Gaziosmanpa ile Bakırköy'ü Eşit Tutamıyorsanız İstanbul'a Belediye Başkanlığı Yapamazsınız”
Kadıköy'de ''Mahalle Çocuk Tiyatrosu'' Devam Ediyor
Kadıköy'de ''Mahalle Çocuk Tiyatrosu'' Devam Ediyor
Kadıköy'de Olası Depreme Hazırlık Süreci Devam Ediyor
Kadıköy'de Olası Depreme Hazırlık Süreci Devam Ediyor
Başkan Odabaşı'ndan TMMOB'a Dayanışma Ziyareti
Başkan Odabaşı'ndan TMMOB'a Dayanışma Ziyareti
Kadıköy'de Çocuklar Erken Yaşta Kitaplarla Tanışıyor
Kadıköy'de Çocuklar Erken Yaşta Kitaplarla Tanışıyor

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169