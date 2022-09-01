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Yeniden Kullanım Pazarı'na Rekor Başvuru

Yeniden kullanımı özendirmek ve ihtiyaç sahiplerine ek gelir imkânı sağlamak amacıyla Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Yeniden Kullanım Pazarı, 4 Eylül Pazar günü 11.00-19.00 saatleri arasında Belediye bahçesinde kurulacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Eylül 2022 Perşembe 18:41
Yeniden Kullanım Pazarı'na Rekor Başvuru
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Haziran ayından bu yana Kadıköy Belediyesi’nin bahçesinde düzenlenen ve katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği Yeniden Kullanım Pazarı, 4 Eylül Pazar günü üçüncü kez kapılarını açacak. Başvuruların çevrimiçi olarak gerçekleştirildiği ve stant açmak için Kadıköy ikameti aranan etkinlikte, uygun fiyatlardan ikinci el giysiler ve bebek eşyaları satın alınabilecek. Tekstil endüstrisinin yarattığı karbon salınımına dikkat çekerek yeniden kullanımı özendirmek ve yaşanan ekonomik darboğazda ihtiyaç sahiplerine gelir imkânı sağlamak amacıyla düzenlenen Yeniden Kullanım Pazarı’na binlerce ziyaretçi bekleniyor.

STANT AÇABİLMEK İÇİN REKOR BAŞVURU

Katılımcıların yoğun ilgisi üzerine 4 Eylül Pazar günü üçüncüsü düzenlenecek olan Yeniden Kullanım Pazarı’nda stant açmak için 10 günde 600’den fazla başvuru yapıldı. Haziran ayında ilki gerçekleştirilen etkinliğe 266 başvuru olmuş, Temmuz ayında ise bu sayı 395’e ulaşmıştı. Koşulları sağlayıp sağlamadığı kontrol edildikten sonra çekilişe kabul edilen bütün başvuranlara, https://kura.kadikoy.bel.tr/ adresi üzerinden çekilişi canlı olarak izleme imkânı da sunuluyor. 80’er adet asil ve yedek stant sahibinin belirlendiği çekilişe katılabilmek için Kadıköy’de ikamet etme, tekstil sektöründe ticari faaliyeti bulunmama ve aynı haneden başka bir kullanıcının daha önce kabul almamış olması gibi şartlar aranıyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BAĞIŞ VE BURS İMKÂNI

Kadıköy’de ikamet eden 80 kişinin stant açacağı Yeniden Kullanım Pazarı’nda giysi, çanta, ayakkabı gibi birçok ürüne ulaşılabiliyor. Yeniden Kullanım Pazarı’na gelen ziyaretçilere, uygun fiyata alışveriş yapmanın yanı sıra kullanmadıkları giysilerini Kadıköy Belediyesi’nin 2. El Giysi Mağazası Açık Gardırop’a bağışlama imkânı da sağlanıyor. Buna ek olarak ihtiyaç sahibi Kadıköylü üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sunmak amacıyla Kadıköy Belediyesi’nin Türk Eğitim Vakfı’yla ortaklaşa düzenlediği “Okutan Kadıköy” projesi için de bir stant kuruluyor. Dileyen ziyaretçiler, “Okutan Kadıköy” standını ziyaret ederek üniversite öğrencilerine burs desteğinde bulunabilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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