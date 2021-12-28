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Yeni Nesil Belediyecilik Uygulaması: Dijital Kadıköy

Kadıköy’de yaşayan ve Kadıköy’ü ziyarete gelenlerin belediye hizmetlerine doğrudan tek bir uygulama üzerinden ulaşmasını sağlayacak yeni nesil belediyecilik uygulaması Dijital Kadıköy hayata geçti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Aralık 2021 Salı 12:54
Yeni Nesil Belediyecilik Uygulaması: Dijital Kadıköy
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Kadıköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından geliştirilen Dijital Kadıköy mobil uygulamasıyla kullanıcılar belediye hizmetlerinden hızlıca ve kolaylıkla haberdar olacak, alınacak kararlarda fikirlerini sunabilecek, karar mekanizmasında yer alabilecek. 

Uygulama hakkında bilgi veren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı Dijital Kadıköy ile Kadıköy’ü geleceğe hazırladıklarını vurguladı ve uygulamanın demokratik bir katılım aracı olduğunun altını çizdi. Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni nesil belediyecilikte önemli adımlar atıyor ve Dijital Kadıköy mobil uygulaması ile gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak yerel hizmet anlayışında yeni ufuklar açıyoruz.” dedi. 

Odabaşı, Dijital Kadıköy mobil uygulamasının içeriğini şöyle anlattı: 

“DİJİTAL KADIKÖY İLE KADIKÖY’Ü GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”

Dijital Kadıköy mobil uygulamamızla Kadıköy’ü geleceğe hazırlıyoruz. Artık şatavatlı büyük belediye binalarına gerek kalmadığını gördük. Bu uygulamayla bütün belediyecilik işlemleri belediyeye gelmeden kolaylıkla yapılacak ve belediyenin her türlü hizmet ve uygulamalarına hızlı bir şekilde erişim sağlanacak. 

“DİJİTAL KADIKÖY DEMOKRATİK KATILIM ARACIDIR”

Yarattığı değerlerle dünyada örnek bir kent olma vizyonumuz çerçevesinde hazırladığımız Dijital Kadıköy aynı zamanda demokratik bir katılım aracıdır. Uygulamada yer alan Fikrini Söyle, Karar Ver ve Ankete Katıl modülleri ile Kadıköylüler yönetime katılabilecek, önemli konularla ilgili şeffaflık ilkesine uygun olarak bilgi sahibi olabilecek, alınacak kritik kararlarla ilgili fikir beyanında bulunabilecek, hatta oy kullanarak karar mekanizmasına direkt müdahale edebilecek ve tüm belediyecilik hizmetlerinden adil, eşit bir şekilde faydalanabilecek. Bu uygulamada çevre kirliliği, geri dönüşüm, sağlıklı yaşam, doğal afetlerde yapılması gerekenler gibi konularda Kadıköylüleri ortak bilince ulaştırmak, sorumluluk sahibi ve duyarlı olmalarına teşvik etmek için eğitici ve yönlendirici olma misyonumuzu yerine getirme yolunda kolay anlaşılır ve kolay kullanılır bir araç olması amaçlanmıştır.

“YEREL YÖNETİMLER ARASINDA BİR İLK: KADIKÖY KART”

Kadıköy Esnafı ile Kadıköy halkının etkileşimini artırmak ve esnaftan halka, halktan esnafa daha çok fayda sağlamak için uygulama içindeki ‘Kadıköy Kart’ da önemli bir araç olma özelliğine sahip. Halkımız semt içerisinde Kadıköy Kart’ı kullandıkça avantajlar elde edecek, esnafımız ise Dijital Kadıköy uygulaması içerisinde görünürlük elde ederek halkımıza ulaşabilecek. Dijital Kadıköy, kullanıcılarına geri ödeme alma imkânı sunması açısından da yerel yönetim uygulamaları arasında bir ilk olma özelliği taşıyor. 

“OLASI AFET DURUMUNA UYGUN GELİŞTİRİLDİ”

Uygulama içerisinde bulunan Afet modülü ile Kadıköylüler olası afet durumunda toplanma alanlarının yerini hızlı bir şekilde öğrenebilecek, aile afet planlarını yapabilecek, afet çantasında nelerin olması gerektiğini bilecek, düzenli kullandıkları ilaçlar varsa onları kayıt altına alabilecek. Ayrıca Güvendeyim ve Acil Yardım butonları ile de daha önce tanımladığı 5 kişiye kısa mesajla ulaşabilecek.

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