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“Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu” Kadıköy’de

Bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilecek olan Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu’na Kadıköy Belediyesi ev sahipliği yapacak. “Yaşanabilir Şehirlerin Yolu ‘Yeşilden Geçiyor’: Yeşil Ekonomi, Yeşil Finansman, Yeşil Yatırım” başlıklı etkinlikte altı yıl boyunca üzerinde çalışılan “Daha Eşit Bir Şehre Doğru” raporunun sunumu da yapılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ekim 2022 Pazartesi 12:42
“Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu” Kadıköy’de
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Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu, Kadıköy Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği ortaklığında 10 Ekim Pazartesi günü 09.00-17.15 saatleri arasında Alan Kadıköy’de gerçekleştirilecek olan Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu’nda, uzmanlar yeşil ekonomiyi anlatırken yerel yönetim temsilcileri ile şehirlere yeşil finansman sağlayan fonların temsilcileri bir araya gelecek; yeşil finansmanla fonlanan örnek projeler incelenecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

“DAHA EŞİT BİR ŞEHRE DOĞRU”

Danimarka İstanbul Başkonsolosu Thierry Hoppe, İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, Hollanda İstanbul Başkonsolusu Arjen Uijterlinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı ile yeşil ekonomi ve yeşil finansman konusunda dünyadan ve Türkiye’den çok sayıda uzman konuk katılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı ve WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Ülke Direktörü Dr. Güneş Cansız’ın açılış konuşmalarını yapacağı etkinlikte “Nordic Talks”, “İstanbul Parklet Projesi”, “Sıfır Karbon Binalar Ulusal ve Yerel Eylem Planı”, “Döngüsel Ekonomi”, “Döngüsel Şehirler”, “Yeşil Finsansman” başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

Altı yıl süren bir projenin sonucunda hazırlanan ve şehirlerde çevreyi ve ekonomiyi iyileştirirken, kentsel hizmetlere adil erişimin nasıl sağlanacağı ele alındığı “Daha Eşit Bir Şehre Doğru” başlıklı raporu ise WRI Ross Center for Sustainable Cities Direktörü Dr. Robin King sunacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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