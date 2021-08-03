Yangından Etkilenen Tüm Canlılar İçin Seferberlik

Sütle hayvanlarını korudular

Tüm canlılar için seferber olan ekip, Manavgat’ta yangın ortasında kalmış bir çiftliğe de yardım elini uzattı. Çiftlik sahibinin depodaki su bitince süt ile ıslattığı çarşaflarla hayvanlarını korumaya çalıştığı çiftliğe ulaşan Kadıköy Belediyesi’nin veteriner hekimleri yangın nedeniyle memeleri yanan ve ayakları zarar gören ineklerin tedavisini yaptı.

Arı kovanlarının tamamı yanmaktan kurtarıldı

Muğla’nın Milas ilçesinin Bozalan köyünde yanmakta olan arı kovanları, belediye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler yanmakta olan kovanlara sırtlarında taşıdıkları sularla müdahale ettiler.

Yangın ortasında kalmış eşek, çabalar sonucu güvenli noktaya alındı

Afet bölgesinde dört bir noktaya dağılan Kadıköy Belediyesi'nin ekipleri, Bodrum Mazı’da yangın ortasında kalmış bir eşeği kurtardı. Mazı’da yangınla mücadele çalışmalarına katılan ekipler, yangın ortasında mahsur kalmış ve korkmuş bir eşeği tehlikeli alandan çıkartırken veteriner hekimler de kurtarılan eşeğe ilk müdahaleyi yaptılar.

Yangından kurtarılan kaplumbağalar tedavi altına alındı

Birçok noktada devam eden orman yangınlarına, gruplar halinde dağılarak yetişmeye çalışan belediye ekipleri, Hisarönü’nde de kaplumbağaların hayatını kurtardı. Yangından etkilenen kaplumbağaları önce suyla ıslatan ekipler, tedavileri için veteriner hekimlere teslim etti.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)