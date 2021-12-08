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Ünlü Piyanist Sergeı Yerokhın Süreyya Operası’nda Konser Verecek

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası‘nın başlattığı “Virtüözlerin Müziği“ konser serisinin 3’üncüsü Rus asıllı piyanist Sergei Yerokhin’le devam ediyor. I Musici’nin solisti Yerokhin’in konseri 13 Aralık Pazartesi, saat 20.00’de Süreyya Operası’nda.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Aralık 2021 Çarşamba 11:06
Ünlü Piyanist Sergeı Yerokhın Süreyya Operası’nda Konser Verecek
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Kadıköy’de kültür sanatın kalbi ve kent simgesi Süreyya Operası, Virtüözlerin Müziği konser serisi kapsamında, piyanist Sergei Yerokhin’i konuk ediyor. Yerokhin 13 Aralık Pazartesi, saat 20.00’de vereceği konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. 

Son dönemde bu programla verdiği resitallerle ve efsanevi “I MUSICI” ile çıktığı turneyle dikkatleri üzerine çekerek Avrupa’da kendinden söz ettiren, döneminin en sıkı gelenekçi piyanistlerinden Sergei Yerokhin derin ve virtüözite içiren performansıyla Süreyya Operası’nda dinleyicisiyle buluşacak. Virtüözik yorumu ve müzikalitesi yüksek sanatçı, müzikseverlere Listz’in Schubert eserlerindeki transkripsiyon dehasını, Norma operasının özünü nasıl 15 dakikaya yoğunlaştırdığını ve aykırı Rus besteci Modest Mussorgsky’nin “Bir Sergiden Tablolar” adlı benzersiz eserinden resmin müziğe tezahürünü duyacakları bir resital programı sunuyor. 

 Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın seçkin ortamında, Kam Management & Dermoskin’in katkılarıyla gerçekleşecek konserin biletleri Süreyya Operası gişesinden ya da Kadıköy Belediyesi’nin web sayfasından alınabilir.

Program: 

13 Aralık Pazartesi, Saat 20.00

Virtüözlerin Müziği konser serisinin konuğu ünlü piyanist Sergei Yerokhin

F. Schubert / F. Liszt 

Serenade n.4, D957

Litanei  S.562 N. 1/D.343

Der Doppelgänger S.560 n.12

F. Liszt

Reminiscences de Norma (Bellini), S.394

M. Mussorgsky

Bir Sergiden Tablolar

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 08.12.2021 11:55
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