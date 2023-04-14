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UNESCO, Kadıköy Belediyesi'nin Deprem Bölgelerindeki Çalışmalarını Dünyaya Örnek Gösterdi

UNESCO, Kadıköy Belediyesi’nin depremin ardından afet bölgelerinde gerçekleştirdiği çalışmaları sürdürülebilir ve kapsayıcı yerel yönetim faaliyetleri arasında göstererek resmi internet sitesinde paylaştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Nisan 2023 Cuma 16:26
UNESCO, Kadıköy Belediyesi'nin Deprem Bölgelerindeki Çalışmalarını Dünyaya Örnek Gösterdi
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UNESCO, Kadıköy Belediyesi’nin depremin ardından afet bölgelerinde gerçekleştirdiği çalışmaları sürdürülebilir ve kapsayıcı yerel yönetim faaliyetleri arasında göstererek resmi internet sitesinde paylaştı. 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan depremin ardından Kadıköy Belediyesi’nin deprem bölgelerindeki çalışmalarını değerlendirdi. UNESCO’nun resmi internet sitesinde yayınlanan yazıda “Uluslararası Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Şehirler Koalisyonu'nun (ICCAR) bir üyesi olan Kadıköy Belediyesi, kapsayıcılığa ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığını yıkıcı depremlerin ardından gerçekleştirdiği acil durum desteğiyle gösterdi. Kadıköy Belediyesi, felaketten etkilenen bölgelere arama ve kurtarma ekipleri göndermenin yanı sıra gıda dağıtımında da en aktif belediyelerden biriydi. Çalışmalar, depremzedelerin hayatında somut fark yaratan sonuçlar vermeyi başardı. Bu çabalar, binlerce insanın acısını hafifletmeye yardımcı olmuştur” ifadeleri kullanıldı. 

UNESCO tarafından afet bölgelerindeki çalışmalarıyla başarılı yerel yönetimler arasında gösterilen Kadıköy Belediyesi, depremin ilk gününden beri yüzlerce personeliyle deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyetleri, yemek dağıtım hizmeti, çadır temini ve kurulumu, yardım erzaklarının dağıtımı gibi birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor. UNESCO’nun resmi internet sitesinden yayınladığı yazıda da Kadıköy Belediyesi’nin bu bu çalışmalarına tek tek yer verildi. UNESCO, Kadıköy Belediyesi’nin afet bölgelerindeki destek ve dayanışma faaliyetlerini şu ifadelerle dünyaya duyurdu; 

“Depremin hemen ardından Kadıköy Belediyesi'nde kriz masası kuruldu. Çoğunluğu üniversite öğrencileri, Kadıköylüler ve belediye personelinden oluşan gönüllü ekip, yardım malzemelerini ayırarak paketledi ve afet bölgesine gönderdi. Türkiye'yi sarsan ilk depremin hemen ardından, yüksek eğitimli 49 personel ve Lena adlı arama köpeğinden oluşan Kadıköy Belediyesi’nin arama kurtarma ekibi BAK Kadıköy de afet bölgesine sevk edildi. BAK Kadıköy, enkaz altından insanları kurtarmak için yılmadan çalıştı ve 2’si bebek, biri 72 yaşındaki vatandaş olmak üzere 17 kişiyi sağ olarak kurtarmayı başardı. Kadıköy Belediyesi, arama kurtarma çalışmalarına ek olarak, afetzedelere sıcak yemek dağıtmak için seyyar mutfaklar ve seyyar yemek tırları kurdu. Belediyenin başlattığı yardım kampanyasında da bugüne kadar 43 tır, 33 bin 119 adet yardım kolisi bölgeye ulaştırıldı.”

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)

Son Güncelleme: 14.04.2023 16:37
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