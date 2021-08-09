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Uluslararası İstanbul Plaj RAGBİ LİG Turnuvası Sonuçlandı

Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde, Ragbi Lig Derneği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası, Kadıköy Kalamış sahilinde gerçekleşti. 6 ülkeden 27 takımın katılımıyla gerçekleşen turnuvada kadınlar kategorisinde Kadıköy Rugby takımı, erkekler kategorisinde Lübnan Lycans Rugby takımı birinci oldu. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ağustos 2021 Pazartesi 18:36
Uluslararası İstanbul Plaj RAGBİ LİG Turnuvası Sonuçlandı
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Ragbi Lig Derneği tarafından düzenlenen 5. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası, 7-8 Ağustos 2021 tarihlerinde 27 takımın katılımıyla, Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde Kalamış sahilinde gerçekleşti. Türkiye ve yurt dışından, yedek oyuncular ile beraber 300 Ragbi Lig oyuncusunun katıldığı turnuvada takımlar kıyasıya mücadele etti. Turnuva’ya Türkiye’nin yanı sıra İran, Galler, Sırbistan, Lübnan, Karadağ, Bulgaristan, ve Sırbistan’dan ragbi takımları katıldı. Turnuva’da kadınlarda İstanbul Kadıköy Rugby takımı, erkeklerde Lübnan Lycans Rugby takımı birinci oldu. Turnuvanın kadınlarda ikinci olan takımı Ankara Frigler Rugby, üçüncü İran YouTab Rugby oldu. Erkeklerde ise Sırbistan’dan Tatini Lovavi Rugby ikinci, Kadıköy Bulls Ragbi ise üçüncü oldu. 

Turnuva’ya Türkiye’den Ankara Frigler, Ankara Frigler(Kadın), Ankara Phrygians, Bilgi Badgers, Bosphorus Wolf, Bosphorus Wolf Cubs, Cavirova Rhinos, Eskişehir Aqua Warriors, Eskişehir Aqua Warriors (Kadın), Eskişehir Rugby, İstanbul Dragons, İzmir Zaferi, Kadıköy Bulls, Kadıköy Ladies (Kadın), Pax Team(Kadın), Pink Beaches, Red Star, The Smurfs takımları katıldı. Bulgaristan’dan Lokomoth Sofia, Galler’den British Lions, İran’dan Sardar, Youtab ve125 Rey, Karadağ’dan Arsenal Tivant, Lübnan’dan Lycans, Sırbistan’dan Kızılyıldız ve Tatini takımları da turnuvanın yurtdışı katılımcıları arasında yer aldı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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