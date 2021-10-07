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Uluslararası Footvolley Turnuvası Üçüncü Etabı Türkiye’de Oynanacak

Uluslararası Footvolley (Ayak voleybolu) Turnuvası’nın Gürcistan ve Bakü’den sonra 3’üncü etabı Türkiye’de oynanacak. Turnuva 9 – 10 Ekim tarihlerinde Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı’ndaki plaj voleybolu sahalarında gerçekleşecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Ekim 2021 Perşembe 13:02
Uluslararası Footvolley Turnuvası Üçüncü Etabı Türkiye’de Oynanacak
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Kadıköy Belediyesi, Uluslararası Worldwide Federasyonu ve Ayak Tenisi Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen turnuva Gürcistan ve Bakü’den sonra Türkiye’de oynanacak. Kalamış Atatürk Parkı’nda 9 – 10 Ekim tarihlerinde oynanacak turnuvada Erkekler ve Kadınlar klasmanlarında 12 ülkeden 22 takım yarışacak.  Türkiye, Azerbaycan, Avusturya, Belarus, Ukrayna, İran, Moldova, Litvanya, Rusya, Kazakistan, İsrail ve Pakistan’dan toplam 57 sporcu kıyasıya mücadele edecek. 

Sporun her dalını ilçeye getiren ve “Daha Spor Daha Çok Kadıköy” sloganıyla çalışmalarını sürdüren Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü turnuvada madalya ve kupanın yanısıra birinciye 500 Euro, ikinciye 300 Euro ve üçüncüye 100 Euro para ödülü verilecek. Bu hafta sonu saat 09.00 – 18.00 saatleri arasında oynanacak ve renkli görüntülere sahne olacak turnuvanın bir sonraki etabı Dubai’de gerçekleşecek. 

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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