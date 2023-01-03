banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.626,57
ALTIN
1.110,14
DOLAR
18,74
STERLİN
22,46
EURO
19,83
Yeni Yılın İlk Günü Zinde Olmanın 7 Formülü!
Yeni Yılın İlk Günü Zinde...
Karabat: Halkın Piyango Hayalleri İşte Böyle Çalındı
Karabat: Halkın Piyango Hayalleri İşte...
İBB Başkanı İmamoğlu Sarayburnu'nda Açılış Yaparken ‘DOĞALGAZ İndirimi’ İçin Ne Dedi ?
Son Dakika
İBB Başkanı İmamoğlu Sarayburnu'nda Açılış...
İmamoğlu Sordu, Gençler Yanıtladı
İmamoğlu Sordu, Gençler Yanıtladı

Ulusal Beste Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması’nda sona gelindi. Bu yıl altıncısı düzenlenen yarışmanın final gecesi 26 Aralık Pazartesi saat 19.00’da Süreyya Operası’nda yapılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ocak 2023 Salı 09:51
Ulusal Beste Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buluyor
banner171

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın bu yıl altıncısını düzenlediği, ülkenin sanat ve kültür hayatını zenginleştirmek, bu çerçevede çok sesli evrensel müzik dilinde özgün telif eserler yaratılmasına ve böylelikle yerel çağdaş Türk Oda Müziği repertuvarının zenginleşmesine katkıda bulunmayı amaçlayan Ulusal Beste Yarışması’nın ödül töreni Süreyya Operası’nda gerçekleşecek. Viyolonsel-Piyano İkilisi için düzenlenen yarışmanın başvuruları Türkiye’nin değerli müzik insanları Oğuzhan Balcı, Turgay Erdener, Rengim Gökmen, Oğuzhan Kavruk, Özkan Manav, Gülsin Onay ve Hasan Uçarsu'dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi. Finale kalan eserler, ödül töreninde jüriye ve izleyicilere canlı icra edilecek. Eserler Cello Piano Duo olarak da bilinen eğitimci ve virtüözler Dilbağ Tokay ile Emine Serdaroğlu tarafından seslendirecek. Ardından ödüle hak kazanan eserler jüri tarafından aynı gece belirlenecek. Jüri aynı zamanda kazanan eserler arasından dijital albümde yer alacak eserleri de belirleyecek. 

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Final konserine, Süreyya Operası gişelerinden kontenjanla sınırlı ücretsiz davetiyelerle katılım sağlanabiliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadıköy Belediyesi Güneş Panelleriyle 1 Yılda 920 Bin tl Tasarruf Sağladı
Kadıköy Belediyesi Güneş Panelleriyle 1 Yılda 920 Bin tl Tasarruf Sağladı
Yıldızlarla Yeni Yıla Merhaba Konseri Yeldeğirmeni Sanat’ta
Yıldızlarla Yeni Yıla Merhaba Konseri Yeldeğirmeni Sanat’ta
Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
Kadıköy'ün Değerleri Artık Bir Marka: Kadıköy Dükkan
Kadıköy'ün Değerleri Artık Bir Marka: Kadıköy Dükkan
Ulusal Beste Yarışması Ödüllü Sahiplerini Buluyor
Ulusal Beste Yarışması Ödüllü Sahiplerini Buluyor

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169