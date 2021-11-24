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TÜRKİYE’NİN İLK ‘KADIN YAŞAM EVİ’ HİZMET VERMEYE HAZIR

Türkiye’de ilk olarak Kadıköy Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Kadın Yaşam Evi” 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde hizmet vermeye başlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Kasım 2021 Çarşamba 12:33
TÜRKİYE’NİN İLK ‘KADIN YAŞAM EVİ’ HİZMET VERMEYE HAZIR
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Türkiye’de ilk kez, Kadıköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve geçtiğimiz yıl Ağustos ayında tanıtımı yapılan Kadın Yaşam Evi’nin hizmet vermek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan beklediği ruhsat çıktı. Proje 25 Kasım’dan itibaren hizmet vermeye başlıyor. Proje kapsamında, şiddete maruz bırakılan kadınlar 12 yaşından büyük oğlu veya özel gereksinime ihtiyacı olan çocukları ile birlikte kalabilecek.

KADINLAR OĞULLARINDAN AYRILMASINLAR DİYE

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü himayesinde hizmet vermeye başlayan Kadın Yaşam Evleri, kadın ve beraberindeki çocukların güçlendirilmesi ve şiddet döngüsünün sonlandırılması amacıyla hayata geçirildi. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Duygu Adıgüzel, projeye ilişkin yaptığı açıklamada: “Sığınma evlerine giden kadınlar, mevzuat gereği, 12 yaşından büyük oğullarını yanlarında götüremiyor, çocuklarını ya şiddet ortamında bırakmak ya da devlet korumasına vermek zorunda kalıyor. Sığınma evine özel gereksinimi olan çocuklarıyla kabul edilen kadınlar ise ortak yaşam kuralları gereği ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Şiddete maruz bırakılan kadınlar çocuğunu kurum bakımına vermek istemediği ve çocuğundan ayrılmak istemediği için şiddet ortamında hayatına devam ediyor. Bu nedenle, kadın ve beraberindeki çocukların güçlendirilmesi ve şiddet döngüsünün sonlandırılması amacıyla Kadın Yaşam Evi’ni hayata geçirdik. Kadıköy Belediyesi Kadın Yaşam Evleri’nde yeni yaşama adım atan kadınları güçlendirmek için meslek edindirme projeleri de yürüteceğiz.” dedi.

KADINLAR ŞÖNİM TARAFINDAN YÖNLENDİRİLECEK

Diğer kurumlara emsal teşkil etmesi amaçlanan proje ile kentsel dönüşüm nedeniyle tapusu Belediyeye geçen daireler pilot çalışma olarak yaşam evine dönüştürüldü. Kadın ve çocuğuna tahsis edilen ve fatura giderleri ile ev eşyaları belediye tarafından karşılanan evde, kadınlar yeni bir yaşam kurana kadar, çocuklarından ayrılmak zorunda kalmadan konaklayabilecek. Bu evlerde konaklayacak kadın ve beraberindeki çocukların kabulü, Kadın Konukevleri yönetmeliğinde olduğu gibi Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından uygun görülen ve yönlendirilen kadınlardan olacak. 

YÖNETMELİK MADDESİNE DAYANIYOR

Kadıköy Belediyesi’nin bünyesinde hizmet veren kadın sığınma evine bağlı olarak yürütülecek ‘Kadın Yaşam Evi’ projesi, Kadın Konukevleri yönetmeliğinde yer alan 13/1-c maddesine dayanıyor.

13/1-c Maddesi: “Oniki yaşından büyük erkek çocuğu olan kadınlar ile engelli çocuğu bulunan kadınlar ise, can güvenliği riski olmamak kaydıyla, talep edilmesi ve gerekli olduğuna dair sosyal inceleme raporuna istinaden, ŞÖNİM tarafından uygun görülmesi halinde, kira ve iaşesi karşılanmak üzere bağımsız bir ev kiralanmak suretiyle barındırılması yoluna gidilir.”

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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