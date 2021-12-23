banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 4
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,792.68
ALTIN
655.97
DOLAR
11.01
STERLİN
14.84
EURO
12.50
2021 Yılı Her Konuda Halkı Üzdü
Son Dakika
2021 Yılı Her Konuda Halkı...
Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç.Dr.Mehmet Toptaş’a Emanet
Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi...
İmamoğlu’ndan ‘din istismarı’ uyarısı: Din istismarı, dünya barışına engel
İmamoğlu’ndan ‘din istismarı’ uyarısı: Din...
Beyin Cerrahı Op.Dr.Engin Çiftçi:Sağlıklı Bir Beyin İçin Kitap Okuyun
Son Dakika
Beyin Cerrahı Op.Dr.Engin Çiftçi:Sağlıklı Bir...

Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması'nda Sona Geli̇ndi̇

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması’nda sona gelindi. Bu yıl beşincisi düzenlenen yarışmanın final gecesi 27 Aralık Pazartesi saat 19.00’da Süreyya Operası’nda yapılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Aralık 2021 Perşembe 09:21
Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması'nda Sona Geli̇ndi̇
banner171

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl beşincisini düzenlediği ve çok sesli evrensel müzik dilinde, özgün telif eserler yaratılmasına, böylelikle yerli müzik eserleri repertuvarının zenginleşmesine katkıda bulunmayı amaçlayan yarışma keman ve piyano eserleri için düzenlendi. Eserlerde ülkenin geleneksel ses duyarlılığından esinlenmiş olması, işlemeler veya yansımalar içeren özgün bir çalışma olması şartı arandı. Seçici kurul tarafından belirlenen ve finale kalan besteler profesyonel kariyerlerinin yanı sıra Mimar Sinan Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan virtüözler kemancı Pelin Halkacı ve piyanist İris Şentürker tarafından jüriye sunulacak. Halka açık olacak konserden hemen sonra jüri değerlendirmesini yapacak ve ardından kazananlara ödülleri verilecek. Jüri üyelerinin müzik insanları Cihat Aşkın, Oğuzhan Balcı, Turgay Erdener, Rengim Gökmen, Özkan Manav, Gülsin Onay ve Hasan Uçarsu’dan oluşan yarışmada finale kalan eserler albüm olarak dijital platformlarda da yayınlanacak. Final konserine, Süreyya Operası gişelerinden kontenjanla sınırlı ücretsiz davetiyelerle katılım sağlanabiliyor. 

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kış Festi̇vali̇ "Buzzfest" Kadıköy'de Başlıyor
Kış Festi̇vali̇ "Buzzfest" Kadıköy'de Başlıyor
Kadıköy’de Her Binaya Afete Karşı Karekod Levhaları Asıldı
Kadıköy’de Her Binaya Afete Karşı Karekod Levhaları Asıldı
Okullar Arası Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması Başladı
Okullar Arası Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması Başladı
Potlaç’tan Yılbaşı Festivali
Potlaç’tan Yılbaşı Festivali
Chp Genel Başkani Kemal Kiliçdaroğlu Kadiköy Beledi̇yesi̇’ni̇n Toplu Açiliş Töreni̇ne Katildi
Chp Genel Başkani Kemal Kiliçdaroğlu Kadiköy Beledi̇yesi̇’ni̇n Toplu Açiliş Töreni̇ne Katildi

banner186

banner189

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169