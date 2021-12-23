Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması'nda Sona Geli̇ndi̇

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl beşincisini düzenlediği ve çok sesli evrensel müzik dilinde, özgün telif eserler yaratılmasına, böylelikle yerli müzik eserleri repertuvarının zenginleşmesine katkıda bulunmayı amaçlayan yarışma keman ve piyano eserleri için düzenlendi. Eserlerde ülkenin geleneksel ses duyarlılığından esinlenmiş olması, işlemeler veya yansımalar içeren özgün bir çalışma olması şartı arandı. Seçici kurul tarafından belirlenen ve finale kalan besteler profesyonel kariyerlerinin yanı sıra Mimar Sinan Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan virtüözler kemancı Pelin Halkacı ve piyanist İris Şentürker tarafından jüriye sunulacak. Halka açık olacak konserden hemen sonra jüri değerlendirmesini yapacak ve ardından kazananlara ödülleri verilecek. Jüri üyelerinin müzik insanları Cihat Aşkın, Oğuzhan Balcı, Turgay Erdener, Rengim Gökmen, Özkan Manav, Gülsin Onay ve Hasan Uçarsu’dan oluşan yarışmada finale kalan eserler albüm olarak dijital platformlarda da yayınlanacak. Final konserine, Süreyya Operası gişelerinden kontenjanla sınırlı ücretsiz davetiyelerle katılım sağlanabiliyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)