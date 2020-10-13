Süreyya Operası Beste Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

FİNALDE ESERLER RUMUZLARLA YARIŞTI

Kadıköy Belediyesi'nin Piyanolu Dörtlü (keman, viyola, viyolonsel, piyano) için, müzik ve sahne sanatları alanında yaratıcılığı teşvik etmek ve Türk bestecilerini yeni eserler yaratmaya özendirmek amacıyla düzenlediği Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması'nın ödül töreni bir final konseri ile gerçekleşti. Pandemi koşulları nedeniyle seyirciye kapalı yapılan final konserinde 4 eser jüri tarafından belirlendi.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Eserler Bosphorus Trio üyeleri Özgecan Günöz (keman), Çağlayan Çetin (viyolonsel) ve Özgür Ünaldı (piyano) tarafından jüriye icra edildi. Eserlerin icrasının ardından, yarışmacı bestecilerin dereceleri, müzik insanları Cihat Aşkın, Oğuzhan Balcı, Turgay Erdener, Özkan Manav, Gülsin Onay, Yalçın Tura ve Hasan Uçarsu'dan oluşan jüri tarafından Rumuzlarıyla değerlendirildi. Bestecilerin isimleri, bu değerlendirmenin ardından kimlik zarfları açılarak ilan edildi.

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması’nın birincisi Seyyit Abdullah Cahid Çelikçi oldu.Emir Can Pehlivan’ın ikinci, Alexandra Nadin Bolşen’in ise üçüncü olduğu yarışmada, mansiyon ödülünün sahibi Yusuf İzeddin Mesçi oldu. Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması'nın birincisi 16.000 TL, ikincisi 12.000 TL, üçüncüsü 10.000 TL, mansiyon ödülünün sahibi ise 7.000 TL ile ödüllendirildi.

HER ZAMAN SANATIN VE SANATÇININ YANINDA OLACAĞIZ

Gecede konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy Belediyesi olarak şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da sanatın ve sanatçının yanında olacağımızın sözünü vermek isterim. Süreyya Operası Beste Yarışması’na katılan, derece alan tüm sanatçılarımızı tebrik ediyorum.” dedi. Gecede seslendirilip ödül alan eserler, 18 Ekim Pazar günü saat 16.00’dan itibaren Kadıköy Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Eserler ayrıca her sene olduğu gibi bu sene de CD olarak müzikseverlere sunulacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)