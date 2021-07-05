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Sanatçılarla Sanatseverleri Buluşturan Kalamış Yaz Festivali Başladı

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Kalamış Yaz Festivali, Kalamış Atatürk parkında başladı. 33 konser, 17 film ve spor etkinliklerinin yer aldığı festival 30 Ağustos’a kadar devam edecek. Festival 3 Temmuz’da canlı orkestra müziği eşliğinde Charlie Chaplin’in “Şehir Işıkları” filmiyle açılışını yaptı. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Temmuz 2021 Pazartesi 17:48
Sanatçılarla Sanatseverleri Buluşturan Kalamış Yaz Festivali Başladı
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Kent içi hareketliliğin ve kültür sanat buluşmalarının odak noktası olan Kadıköy’de, pandemi nedeniyle ara verilen açık hava buluşmaları, Kadıköy’ün farklı noktalarında başlayan etkinliklerle yeni normale uygun olarak kaldığı yerden devam ediyor. Etkinlikler pandemi sürecinde zor zamanlar geçiren sanatçılara destek olmak ve bu süreci evlerinde geçirmek zorunda kalan herkese moral olmak için Kadıköy Belediyesi tarafından hazırlandı. Kalamış Atatürk Parkı’nda 30 Ağustos’a kadar sürecek festivalde 33 konser, 17 film gösterimi ve spor etkinliklerinden oluşan zengin bir içerik yer alıyor. Festivalin açılışı canlı orkestra eşliğinde Charlie Chaplin’in 1931 yapımı Şehir Işıkları (City Lights) filmiyle başladı. Chaplin’e ait film müziğini Kerem Esemen şefliğinde İstanbul Film Müzikleri Orkestrası yorumladı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın ev sahipliğinde yapılan festival açılış programına Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, oyuncu Metin Akpınar, farklı alanlardan pek çok sanatçı ve sanatseverler katıldı. 

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

 “Sanatçılarımız alkışa, bizler sanata doyacağız”

Festivalin açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı: “Hepimize bir moral olsun, insanı insan eden değerlerimiz yaşasın, birbirimize eski heyecanlarımızla sarılalım diye başladığımız Kalamış Yaz Festivali iki ay sürecek ve iki ay süresince 50 etkinlik ve spor aktivitesiyle karşınızda olacağız. Kalamış’la eş zamanlı olarak, Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda da kültür sanat etkinliklerimiz sürüyor. Birbirinden kıymetli sanatçılarımız alkışa, bizler sanata, eğlenceye doyacağız. Biliyoruz, iyi olacağız.” dedi. 

“Kalamış sahili halkındır, başkasının değil”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kalamış Atatürk Parkı’nda düzenlenen festivalin açılış konuşmasında Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesine ilişkin de konuştu.  “Özelleştirme İdaresi Kalamış Yat Limanı Özelleştirme ihalesine hazırlanıyor. Bu sadece bir marina özelleştirmesi değil. Yapılmak istenen, tüm sahili kapsayan, binlerce metrekarelik inşaat alanı ile burayı park, sahil vasfından çıkaracak bir betonlaştırma projesi. Biz de Kadıköy Belediyesi olarak, ilk günden itibaren bu ihalenin iptal edilmesini, edilmiyorsa da Kadıköylüler adına, Kadıköy Belediyesi’ne devredilmesini istiyoruz, devretmiyorsanız da ihaleye gireriz dedik. Bu sefer de bizi ihale dışında bırakmanın peşine düştüler. En nihayetinde bu bir süreç. Yaşayıp göreceğiz ama biz Kadıköy Belediyesi olarak kamunun faydasına olmayan hiçbir projeye onay vermeyeceğiz. Ve biz bugün diyoruz ki, Kalamış sahili halkındır, başkasının değil.” şeklinde konuştu.

Festivalin müzik etabının açılışı Piyanist Gülsin Onay’ın 6 Temmuz Salı, saat 21.00’de vereceği konserle gerçekleşecek. Spor etabında ise hafta içi her gün saat 09.00 – 10.00 saatlerinde sabah sporları ve her Pazartesi saat 17.00 – 20.00 arasında zumba, fitness, spinning programları yer alıyor. Kadıköy Belediyesi web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından duyurulan etkinliklerin biletlerine, sosyal mesafe düzenini sağlamak için sembolik olarak belirlenen 1 TL üzerinden Mobilet'ten satışa sunulan biletlerle katılım sağlamak mümkün. Ayrıca Kadıköy Destek Kampanyası kapsamında, dayanışmanın bir parçası olmak isteyenler yardım paketi veya sokak hayvanlarına mama paketi satın alarak da festivale katılım sağlayabilir.  

Görüntü linki içinhttps://bit.ly/3hxNvtj

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 05.07.2021 17:51
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