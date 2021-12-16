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Potlaç’tan Yılbaşı Festivali

Potlaç Kadın Kooperatifi’nin Yılbaşı Festivali Kadıköy Feneryolu’ndaki Atıksız Yaşam Pazarı’nda başladı. Kadınların el emeği ürünlerini sergilediği festival 30 Aralık tarihine kadar sürecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Aralık 2021 Perşembe 09:38
Potlaç’tan Yılbaşı Festivali
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Kadıköy Belediyesi’nin kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmek üzere kurduğu ve daha sonra kooperatife dönüşen kadın emeği projesi “Potlaç”ın Yılbaşı Festivali başladı. Festivalde toplam 32 stantta 250 kadın dönüşümlü olarak el emeği ürünlerini sergileyecek. 

30 Aralık’a kadar sürecek ve her gün 11.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacak Yılbaşı Festivali’nde kadınların yılbaşına yönelik tasarladıkları keçe, ahşap, resim, seramik, takı, amigurumi, bez bebek, miyuki, kanaviçe, cam gibi bir birinden renkli hediyelik ürünler görücüye çıkıyor. Yılbaşında sevdiklerine özel hediye vermek isteyenler, bir birinden farklı seçenekleri görmek için Feneryolu’ndaki Potlaç Yılbaşı stantlarını ziyaret edebilir.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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