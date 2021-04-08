“ÖLMEK İSTEMİYORUM” Afişi Artık Kadıköy'de

‘Ölmek istemiyorum’ yazılı şikayet dilekçesi Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından afiş haline getirilerek Zincirlikuyu’ya asılmış ancak kimliği bilinmeyen kişilerce kaldırılmıştı. Bir kadının ‘Ölmek istemiyorum’ şeklindeki yazılı açıklaması olan afişin kaldırılmasına tepki gösteren kadın örgütleri basın açıklaması yapmıştı. Kadıköy Belediyesi, pankartı Kadıköy’ün en kalabalık güzergâhlarından biri olan ve kadına yönelik çalışmaları ile öne çıkan Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’ne astı.