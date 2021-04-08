banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 6
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1418
ALTIN
460.116
DOLAR
8.1540
STERLİN
11.2006
EURO
9.7082
Ramazan’da Beslenmenize Dikkat Edin…
Son Dakika
Ramazan’da Beslenmenize Dikkat Edin…
Vay Zalimler Vay 500 Yıllık Tarihi Köprüyü Betonla Kapatmışlar
Vay Zalimler Vay 500 Yıllık...
İmamoğlu: “Halkla İnatlaşan Anlayışın Tersine, Katılımcılığı Üst Seviyeye Taşıma Anlayışıyla Yol Yürüyoruz"
İmamoğlu: “Halkla İnatlaşan Anlayışın Tersine,...
İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) Yeni Yönetimini Belirledi
Son Dakika
İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) Yeni...

“ÖLMEK İSTEMİYORUM” Afişi Artık Kadıköy'de

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından Zincirlikuyu’ya asılan ve kimliği bilinmeyen kişilerce kaldırılan “Ölmek İstemiyorum” afişi Kadıköy’e asıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Nisan 2021 Perşembe 13:04
“ÖLMEK İSTEMİYORUM” Afişi Artık Kadıköy'de
banner171

Ölmek istemiyorum’ yazılı şikayet dilekçesi Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından afiş haline getirilerek Zincirlikuyu’ya asılmış ancak kimliği bilinmeyen kişilerce kaldırılmıştı. Bir kadının ‘Ölmek istemiyorum’ şeklindeki yazılı açıklaması olan afişin kaldırılmasına tepki gösteren kadın örgütleri basın açıklaması yapmıştı. Kadıköy Belediyesi, pankartı Kadıköy’ün en kalabalık güzergâhlarından biri olan ve kadına yönelik çalışmaları ile öne çıkan Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’ne astı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadıköy’de Asbestiz Hava
Kadıköy’de Asbestiz Hava
Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan İddialara Yönelik Açıklama
Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan İddialara Yönelik Açıklama
Kadıköy'de Down Sendromlu Bireylere Sürpriz
Kadıköy'de Down Sendromlu Bireylere Sürpriz
Kadıköy'de Yaş Almak Güzel
Kadıköy'de Yaş Almak Güzel
Kadınlar Gününü Tiyatroyla Kutladılar
Kadınlar Gününü Tiyatroyla Kutladılar

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169