“Mahallemde Çocuk Tiyatrosu” Başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Mahallemde Çocuk Tiyatrosu 12 – 23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Belediye, mahalle aralarına kuracağı gezici sahnelerle çocuklara tiyatro götürerek, her çocuğun tiyatroyla tanışmasını sağlıyor. Çocuklar, her gün 20.00’de sergilenecek farklı oyunlarla tiyatro izlemenin tadını doyasıya yaşayacak. 12 gün boyunca sürecek olan tiyatro gösterimleri, Kadıköy’ün 4 ayrı mahallesinde gerçekleşecek. Program 12 Ağustos’ta Balon Kukla Tiyatrosu oyuncularının sahneye taşıdığı Korkusuz Salyangoz adlı oyunla Alan Kadıköy Açık Hava Sahnesi’nde açılışını yapıyor.

Program

Alan Kadıköy Açık Hava Sahnesi - Acıbadem, Muhittin Üstündağ Cad, No:2 Kadıköy, İstanbul

12 Ağustos Cuma - Korkusuz Salyangoz + 3

13 Ağustos Cumartesi - Dünya Büyürken + 5

14 Ağustos Pazar - Canım Kardeşim Benim Uzaylılar Mı Geldi? + 2

Kriton Curi Parkı – 19 Mayıs Mah. Kadıköy, İstanbul

15 Ağustos Pazartesi - Floyd Ustanın Düşler Atölyesi + 3

16 Ağustos Salı - Masalcı Bavul + 2

17 Ağustos Çarşamba - Dombil İle Mini + 4

Bostancı Tarihi Tren İstasyonu Arkası – Bostancı, İstanbul

18 Ağustos Perşembe - Oyuncu Köpek Mie + 4

19 Ağustos Cuma - Minik Patiler + 3

20 Ağustos Cumartesi - Her Şeyi Yapabilirim + 4

Şehit Jandarma Er Çağlar Mengü Parkı, Fikirtepe – Dumlupınar, Yumurtacı Abdi Bey Cad. No:7, Kadıköy, İstanbul

21 Ağustos Pazar - Maceracı Ayı Jumbo + 4

22 Ağustos Pazartesi - Bir Yüzgeç Hikâyesi + 4

23 Ağustos Salı - Arı Maya İle Bız Bız + 3

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA