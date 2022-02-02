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Kurbağlıdere’Ye 14 Kilometrelik Yeni Yaşam Vadisi

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte kentin Anadolu yakasındaki su baskınlarını giderecek ve 14 kilometrelik Kurbağalıdere hattı boyunca yaşam vadisine dönüşecek alanda incelemelerde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Şubat 2022 Çarşamba 10:08
Kurbağlıdere’Ye 14 Kilometrelik Yeni Yaşam Vadisi
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“Ataşehir Kurbağalıdere Göztepe Kavşağı E 5 Geçişi Projesi” kapsamındaki çalışmaları, telsiz anonsuyla başlatan İmamoğlu’na, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu eşlik etti.

İmamoğlu ve Odabaşı, İSKİ Atık Su İnşaat Daire Başkanı Mahmut Kahraman ve İBB Park ve Bahçe Yeşil Alan Daire Başkanı Yasin Çağatay Seçkin’den proje ve çalışmalarda bilgi aldı.

Odabaşı ve İmamoğlu daha sonra Üsküdar Çekmeköy metro hattı ile ilgili Dudullu Yerleşkesi’ni ziyaret ederek yetkililerle görüştü.

İMAMOĞLU BUZZFEST FESTİVALİNİ ZİYARET ETTİ

“FESTİVAL ÇOK EĞLENCELİ”

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı ve İBB Başkanı İmamoğlu, Kadıköy Göztepe’de bulunan İstanbul Oyuncak Müzesi’ni de ziyaret etti. Belediye başkanlarına Oyuncak Müzesi’nin kurucusu şair ve yazar Sunay Akın da eşlik etti.

Oyuncak Müzesi’nin ardından Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği kış festivali BuzzFest’e de ziyarette bulunan İmamoğlu, festivali çok eğlenceli bulduğunu söyledi. Kalamış Atatürk Parkı içinde bulunan Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi’nde yapılan festivali ziyaret eden İmamoğlu ve Odabaşı, vatandaşın ve çocukların yoğun ilgisi ile karşılaştı. İki isim festival alanında etkinliklere katılan çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi. İmamoğlu, festival alanında bulunan çocuklara oyuncak dağıttı.

BuzzFest'te buz pateni için kayma yolu, kaydırak gibi eğlencelerin yanı sıra, özel günlerde sürpriz etkinlikler de festivalde yer alıyor. BuzzFest festivali hergün 10.00-22.00 saatleri arasında açık. Buzzfest, Kalamış Atatürk Parkı’nda 28 Şubat’a kadar devam edecek

Son Güncelleme: 02.02.2022 10:11
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