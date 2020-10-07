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‘Konuşan Kadıköy’ Toplantılarında Rasimpaşa Ve Hasanpaşa Mahalleleri Konuşuldu

Kadıköy sakinlerinin kente ilişkin sorunlarına çözüm bulmak ve yurttaşların şikayet ve önerilerini dinlemek amacıyla her mahalle için yapılması planlanan ‘Konuşan Kadıköy’ toplantıları ‘Rasimpaşa’ ve ‘Hasanpaşa’ mahalleleri ile devam etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Ekim 2020 Çarşamba 10:35
‘Konuşan Kadıköy’ Toplantılarında Rasimpaşa Ve Hasanpaşa Mahalleleri Konuşuldu
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Geçtiğimiz hafta ‘Bağdat Caddesi’ başlığı ile başlayan ‘Konuşan Kadıköy’ toplantıları Cuma günü de Eğitim, Dumlupınar ve Fikirtepe mahalleleri için Mandıra Caddesi,Kemalettin Sokak’ta saat 18.00’de düzenlenecek toplantı ile devam edecek.

Hasanpaşa’da bulunan belediye binası bahçesinde Pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen toplantıda, yurttaşlar deprem ve kentsel dönüşüm endişeleri başta olmak üzere kaldırım kullanımı, temizlik, park gibi mahalle yaşamını düzenleyen talepleri dile getirdi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı gelen sorulara tek tek yanıt verdi, şikayetlere yönelik notlar aldı.

Son Güncelleme: 07.10.2020 11:09
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