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Kent-Mekan-Mücadele: Haydarpaşa Kitabı Yazarlarıyla Söyleyişi Ve İmza Günü

İstanbul Kitapçısı Kadıköy Şubesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan “Haydarpaşa Kitabı” söyleşi ve imza günü, 15 Ekim’de İstanbul Kitapçısı Kadıköy Şubesi’nde gerçekleşecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2022 Çarşamba 11:34
Kent-Mekan-Mücadele: Haydarpaşa Kitabı Yazarlarıyla Söyleyişi Ve İmza Günü
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Kadıköy’de yazar ve okurların bir araya geleceği “Haydarpaşa Kitabı” söyleşi ve imza günü düzenleniyor. 15 Ekim Cumartesi saat 17.00’de, İstanbul Kitapçısı Kadıköy Şubesi’nde gerçekleşecek olan söyleşi ve imza gününün moderatörlüğünü, kitabın editörü Ayça Yüksel üstleniyor. Söyleşide kitabın yazarları Haydarpaşa Garı'nın neden gar olarak kalması gerektiğini anlatacak. Ayrıca Haydarpaşa Dayanışmasının verdiği mücadele hafızalarda tazelenirken söyleşi sonunda dinleyiciler kitaplarını imzalatma fırsatı bulacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

HAYDARPAŞA KİTABI: KENT, MEKÂN, MÜCADELE 

Kadıköy Belediyesi Akademi ve Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları'nın birlikte hazırladığı Haydarpaşa Kitabı, Akademi Serisi'nin ilk kitabı olma özelliğini taşıyor. İlk baskısı 2021 yılında yapılan Haydarpaşa Kitabı: Kent, Mekân, Mücadele başlığında Haydarpaşa Garı’nı bir sanat eseri, bir mimari yapı, bir demiryolu mirası, bir direniş mekânı, seslerin buluştuğu bir yer, mahalle mekânı, film karesi ve daha birçok farklı formda kayıt altına alarak tüm serüvenine dair bir izlenim sunuyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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