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Karikatür Evi Yeni Dönem Kayıtları Başladı

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nin 27 Eylül’de başlayacak yeni dönemi için kayıtlar başladı. Atölyeler, yüz yüze ve çevrimiçi olarak hazırlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:55
Karikatür Evi Yeni Dönem Kayıtları Başladı
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Pandemi dönemi boyunca çevrimiçi atölyelerle faaliyetlerine devam eden Karikatür Evi, yeni dönemde yüz yüze atölyelerini açtı. Karikatür, çizgi roman ve manga derslerinin yer aldığı atölyelere dileyen çevrimiçi dileyen yüz yüze katılabilecek. Kadıköy Hasanpaşa’da bulunan Karikatür Evi’nde birinci dönem atölyeler 27 Eylül’de başlayacak.  Yüz yüze eğitimler boyunca katılımcıların HES kodunu göstermesi ve maske takması zorunlu olacak. Yüz yüze atölyelerde sınıflar 4 kişiyle, çevrimiçinde ise 8 kişiyle sınırlı olup, atölyelere devam zorunluluğu var. 

Birinci dönem atölyeler 27 Eylül, ikinci dönem 15 Kasım ve üçüncü dönem 3 Ocak Pazartesi gününü içeren haftada başlayacak.  Katılımcılar bu üç dönemden yalnızca birine kayıt yaptırabilecek.  

Karikatür Evi 2021 – 2022 sezonunda, Manga atölyesinde Ali Toğlukdemir; Çizgi Roman atölyesinde Mehmet Naci Dedeal, Gökçe Akgül; Karikatür atölyesinde Akdağ Saydut, Anıl Gürak, Ayşe Işın, Behiç Pek, Cem Güventürk, Cihan Kılıç, Doruktan Turan, Eda Oral, Erhan Candan, İlker Altungök, Nuhsal Işın ve Sibel Bozkurt eğitmen olarak yer alıyor. Kayıtlar için Kadıköy Belediyesi’nin web sayfasında yer alan formu doldurmak yeterli. 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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