banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
BABACAN’DAN ERDOĞAN’A AĞIR SUÇLAMA : ‘Çetelerin, mafyanın ve 28 Şubatçıların gemisindesiniz‘
Son Dakika
BABACAN’DAN ERDOĞAN’A AĞIR SUÇLAMA :...
Yandaşlara Kıyak Hız Kesmiyor !
Son Dakika
Yandaşlara Kıyak Hız Kesmiyor !
Bağımsız Türkiye Partisi(BTB) İktidar Olursa Asgari Ücret 10 Bin Lira Olacak ...
Son Dakika
Bağımsız Türkiye Partisi (BTB) İktidar...
Dokuz Ayda 333 Bin Kişi İşsizlik Ödeneğine Başvurdu
Son Dakika
Dokuz Ayda 333 Bin Kişi...

Kalamış Parkı'na İsveçli Dans Pisti

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 5. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında, İsveç’in köylerindeki kamusal alanlardan esinlenerek Kalamış Parkı’na dans pisti şeklinde kalıcı bir enstalasyon yerleştirildi. Dansbana! Kalamış adı verilen dans platformunda, bluetooth üzerinden seçtiğiniz şarkıları 20 dakika boyunca çalabilecek, gönlünüzce dans edebileceksiniz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Aralık 2020 Çarşamba 11:38
Kalamış Parkı'na İsveçli Dans Pisti
banner171

Kadıköy Kalamış Parkı dans platformu şeklinde tasarlanan kalıcı bir enstalasyonla İstanbul’daki dansçıların yeni buluşma noktası olacak. Kadıköy Belediyesi, IASPIS ve İstanbul İsveç Başkonsolosluğu işbirliği ile gerçekleşen ‘DansBana!’ Kalamış projesi ile bluetooth hoparlörlerle donatılmış bir dans platformunu sabah 10.00 ila 22.00 saatleri arasında, İstanbul’da her tür dansçı için bir buluşma alanı olacak. Dans pisti farklı müziklere ve kişilere açık olarak 20 dakika ile sınırlandırılmış. Proje, futbol sahaları ve kaykay rampaları gibi daha çok erkek kullanıcıya hitap eden kamusal alanların yanı sıra genç kadınların temsilinin oldukça düşük olduğunu tespit eden İsveçli tasarım ekibi Anna Fridolin, Anna Pang ve Teres Selberg adlı mimarlar tarafından tasarlandı. Dansbana! Kalamış projesi Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, Kültür Ateşesi Michael Bode ve İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ova’nın katılımıyla açıldı. 

İSVEÇ’İN KÖY MEYDANLARINA KURULAN DANSBANA KALAMIŞ PARKINDA

İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ova “Kamusal alanda daha çok erkek çocukların kendilerine alan açtığını fark eden 3 kadın tasarımcı ‘kadınlara, kız çocuklarına nasıl alan açabiliriz’ diye düşünürken geleneksel bir şey akıllarına geliyor. İsveç’in köy meydanlarında dansbana adında kurulan platformlara herkesi dans etmeye davet edilirmiş. Bu fikirden yola çıkarak, ‘DansBana!’ Kalamış’ı tasarladılar” dedi. İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson “Dansbana! projesi, dans platformu anlamına gelen İsveç konseptli proje. İsveç’te yüzyıllar önce her cumartesi yerel müzisyenlerin gitarları ve armonikaları ile şarkı söyledikleri meydanlar varmış. Köylerden gençler gelirmiş, bu noktada buluşurlarmış. İsveç’in kırsalından Avrupa’nın en büyük kentlerinden biri olan İstanbul’a taşımak mükemmel bir fikir “dedi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadıköy Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı VII. Fazına Kabul Edildi
Kadıköy Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı VII. Fazına Kabul Edildi
Kadıköy Meclisi Çiçek Açtı
Kadıköy Meclisi Çiçek Açtı
“Evde Kal Kitaplara Ses Ver”
“Evde Kal Kitaplara Ses Ver”
Kadıköy Belediyesi'nin ‘Sinematek’ ve ‘Anlat Kadıköy’ Projelerine Altın Karınca Ödülü
Kadıköy Belediyesi'nin ‘Sinematek’ ve ‘Anlat Kadıköy’ Projelerine Altın Karınca Ödülü
Beethoven 250 Yaşında
Beethoven 250 Yaşında

istanbul escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169