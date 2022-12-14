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Kadıköy’ün Mahalle Sakinleri İklim Atölyesi’nde Buluştu

Kadıköy Belediyesi’nin “Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi” projesi kapsamında düzenlediği Kadıköy İklim Atölyesi, 10 Aralık Cumartesi günü Ekolojik Yaşam Merkezi'nde gerçekleşti. Her seferinde 2 mahallenin çalışıldığı atölyenin bu ayki konukları Göztepe ve Sahrayıcedit mahalle sakinleri oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Aralık 2022 Çarşamba 16:57
Kadıköy’ün Mahalle Sakinleri İklim Atölyesi’nde Buluştu
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Mahalle sakinleriyle konunun uzmanlarını buluşturan Kadıköy İklim Atölyesi’nin amacı iklim değişikliğinin negatif etkil

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

erine karşı ilçenin dirençli hale gelmesinde kapasiteyi arttırmak ve iklim krizi ile mücadelede mahallelilerde farkındalık yaratarak sahiplenme duygusunu geliştirmek. Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından geliştirilip hayata geçirilen atölye bu ay Göztepe ve Sahrayıcedit mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleşti. 

Kadıköy Belediyesi İklim Elçileri Işık Baştuğ ve Melda Karademir yürütücülüğünde yapılan atölyede öncelikle seçilen mahalleler hakkında bir bilgilendirme ve ardından uluslararası iyi uygulama örnekleri sunumu yapıldı. Katılımcılar Göztepe ve Sahrayıcedit mahalleleri olarak iki gruba ayrıldı ve enerji verimliliğinin artırılması yönünde binalar, ulaşım ve atık yönetimi konularında fikir paylaşımında bulundu. Mahalle haritası üzerine çözüm önerileri not edildi ve her iki grubun en iyi uygulama önerileri üzerinden iklim kriziyle mücadelede maksimum verimlilik sağlanmasına yönelik bir fikir teatisi yapıldı. 2023 yılı sonunda Kadıköy’ün bütün mahalleleri odağında tamamlanması planlanan atölyenin raporu, belediyenin bugüne kadar hayata geçirdiği projelere katkı sunacak ve yeni projelere ışık tutacak. Ayrıca, belediye stratejik planını hazırlarken bu atölyeler aracılığıyla mahalle sakinlerinden gelen görüş ve önerileri de göz önünde bulunduracak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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