Kadıköylü Sanatcılar Yüksek Sese Dikkat Çekti

Kadıköy Belediyesi’nin ilçede artan gürültü kirliliğine karşı geçen hafta başlattığı farkındalık projesi bu hafta Kadıköylü sanatçıların sergilediği pandomim gösterisiyle Osmanağa’da gerçekleşti. Proje, yaklaşık 16 milyon nüfuslu İstanbul’da eğlence hayatını Kadıköy’ün birkaç semtine sıkıştıran politikların etkilerini azaltmak ve oluşan gürültü kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla geliştirildi.

Küresel salgında yeni normale geçişle birlikte sokaklar ve açık alanlar da eğlence için daha cazip hale gelmiş ve beraberinde gürültü kirliliğini getirmişti. Kadıköy Belediyesi de, geçtiğimiz hafta bu konuyla ilgili mahalle muhtarları, esnaf dernekleri, mahalleliler ve Kadıköylü performans sanatçılarıyla bir araya gelerek “Kadıköy Hepimizin” temasıyla bir proje geliştirdi. Projede gürültü kirliliğine karşı yasaklamalardan ziyade empati ile farkındalık oluşturulması ve mahalle dışından gelen ziyaretçilerin mahalle sakinleriyle uyum içerisinde yaşayabildiği bir semt olması amaçlanıyor.

Performanslarıyla, yaşam kültürüne dikkat çekmeye çalışan sanatçılar dört farklı noktada dört ayrı performans sergiledi. Sanatçılar, mahalle sakinlerinin sesi oldu ve izleyenlere şu mesajı verdi: “Bizler, yani ders çalışmak zorunda olan öğrenciler, bebeğini uyutmaya çalışan anne – babalar, ertesi gün işe gitmek zorunda olan komşularınız olarak, siz eğlenirken bizlerin de gürültüsüz bir semtte yaşama hakkımıza saygı duymanızı bekliyoruz.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)