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KADIKÖYLÜ ÇOCUKLAR KENDİ KİTAPLARINI KENDİLERİ YAPTILAR

Dünya çapında mücadele edilen Covid 19 pandemisi nedeniyle evlerimize kapandığımız bu günlerde, kısıtlı saatlerde dışarı çıkabilen eğlenemeyen ve eğlenceden uzak kalan çocukların hayal dünyası sınır tanımıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Nisan 2021 Çarşamba 09:29
KADIKÖYLÜ ÇOCUKLAR KENDİ KİTAPLARINI KENDİLERİ YAPTILAR
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Eğitim hayatlarına online olarak devam eden çocuklar, Kadıköy Belediyesi’nin çocukları hedef alan etkinlikleri ile öne çıkan, Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde düzenlenen atölyelere de online olarak katılmaya devam ediyor. Birlikte Çizgili Kitap Yapıyoruz ve Birlikte Masal Kitabı Yapıyoruz Atölyelerine online olarak katılan çocuklar eğitmenleri Kemal Gökhan Gürses ve Can Gürses öncülüğünde bir araya geldi. Birlikte kurdukları hikâyeler ve masalları önce kâğıda döktü, sonra bu masalları resmettiler. Hayallerini, isteklerini, dünyaya bakış açılarını birbirleriyle paylaşan çocukların bu ortaklığından 6 yeni kitap doğdu. Çocukların emeklerinin ürünü olan “Aynada Yolculuk, Mehmet’in Sihirli Kalemi, Benim Harika Kardeşim, Maskeli Hayvanlar, Şifalı Şifasız Çiçek ve Her Şeyi İstiyorum” adlı çalışmalar Kadıköy Belediyesi tarafından kitap olarak basıldı. Şimdi bu kitaplar başka çocuklarla buluşmak üzere Kadıköy Belediyesi’nin Kültür Merkezleri HKÇKM, BKMK, CKM, KKM ve Karikatür Evi’nde olacak. Minik yazar ve çizerlerin eserlerini görmek isteyen diğer çocuklar sınırlı sayıda basılan kitaplardan ücretsiz olarak alabilecekler.

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