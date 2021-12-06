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Kadıköy’e Çevresel İzleme Ve Erken Uyarı Sistemi Kuruldu

Kadıköy Belediyesi ilçeye, İklim Adaptasyon Eylem Planı çalışmaları kapsamında Çevresel İzleme ve Erken Uyarı sistemi kurdu. Sokak aralarına ve evlerin balkon ya da pencere önlerine kurulan hava kalitesi ölçüm cihazlarından gelecek verilerle, Kadıköy’ün hava kalitesi ölçülecek ve uyarı gerektiren acil durumlarda Kadıköylüler bilgilendirilerek gerekli önlemler alınacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Aralık 2021 Pazartesi 09:15
Kadıköy’e Çevresel İzleme Ve Erken Uyarı Sistemi Kuruldu
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Kadıköy Belediyesi Horizon 2020 Avrupa Komisyonu Research Executive Agency’den İklim Sürecinde Toplumsal Direncin Arttırılması Projesi ile hibe almaya hak kazanmıştı. Belediye, bu hibeyle Çevresel İzleme ve Erken Uyarı Sistemi projesini hayata geçirdi. Kadıköy Belediyesi’nin binalarına, sokak aralarına, evlerin balkon ya da pencere önlerine kurulan cihazlardan hava kalitesi ölçüm verileri anlık izlenecek. Cihazlardan alınan hava değerinin halk sağlığını tehdit edecek seviyeye gelmesi halinde özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar, kronik rahatsızlığı olanlar başta olmak üzere Kadıköylülere bilgi verilerek gerekli tedbirler alınacak.   

DAHA SAĞLIKLI KADIKÖY İÇİN

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, iklim değişikliğinin halk sağlığına olumsuz etkilerinin altını çizdi ve bu projeyle bu etkileri azaltmayı hedeflediklerini söyledi. Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Göreve geldiğimde verdiğim vaatlerimden bir tanesi de Daha Sağlıklı Kadıköy için çalışacağım sözüydü. Biz bu projemizle iklim değişikliğinin halk sağlığı üzerinde yaratabilecek olumsuz etkilerini azaltmayı ve sosyal dayanıklılığı artırmayı hedefliyoruz. İlçemizde 23 noktaya hava kalitesini ölçen cihazlardan yerleştirdik. Ayrıca belediye olarak bir ilke de imza attığımızı söylemek isterim, biz bu cihazları otoban ya da inşaat çevresi gibi lokasyonlar yerine; özellikle mahalle aralarına, nüfusun yoğun olduğu noktalara yerleştirerek en gerçekçi sonucu ve buna bağlı olarak da lokalde önlemleri almak için mahalle ölçeğinde ölçüm yapıyoruz.” dedi.

Kadıköy Belediyesi Çevre Yönetimi ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, veri aktarımını sağlayacak cihazlar Kadıköy’de ikamet eden 12 gönüllünün ev balkonlarına, 3 dış mekana ve 8 belediye hizmet birimine kurularak, anlık ölçümler yapılıyor. Bu noktalar, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği bölümünden akademisyenler tarafından ilçenin yeşil alan dağılımı, sokak genişliği, yükseltisi, arazi kullanımı gibi kriterler dikkate alınarak belirlendi. Cihazlar internet hattı üzerinden veritabanına ölçüm sonuçlarını periyodik olarak iletiyor. Hava kalitesi ve sıcaklık / nem ölçüm cihazlarından veritabanına giden sonuçların analizi, anlık olarak "Kadıköy Belediyesi Çevresel İzleme Sistemi" web paneline aktarılıyor. Kadıköylüler, mahallelerindeki hava kalitesini ve sıcaklık dağılışını, Aralık ayı sonunda aktif hale gelecek web panelinden takip edebilecek. 

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