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Kadıköy’de Dünya Alzheimer Günü Etkinliği

Kadıköy Belediyesi’nin Göztepe ve 19 Mayıs Mahallelerinde bulunan iki Alzheimer Merkezi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde Alzheimer hastaları ve yakınları ile dayanışmak için ortak bir etkinlik düzenledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Eylül 2022 Çarşamba 14:59
Kadıköy’de Dünya Alzheimer Günü Etkinliği
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Kadıköy Belediyesi’nin, Alzheimer hastalarının sosyal yaşama katılmalarını sağlamak ve hasta yakınlarının kendilerine zaman ayırabilmesine imkân sağlamak amacıyla hizmete açtığı Alzheimer Merkezleri, 21 Eylül Dünya Alzheimer Gününe özel bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu, Türkiye Alzheimer Derneği Kadıköy Şube Başkanı Nilgün Çınar ve merkezden yararlanan hastalarla hasta yakınları katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

Göztepe Alzheimer Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte hasta ve hasta yakınları müzik ve dansla doyasıya vakit geçirdi. Kadıköy Belediyesi’ne ait iki Alzheimer merkezinin ortaklaşa hazırladığı programda Mandolinata İstanbul Müzik Grubu ve Khalkedon Flamenko Dans Grubu sahne aldı. Etkinlikte Alzheimer hastaları ve hasta yakınları şarkılar söyledi ve dans etti.

İlki 21 Eylül 2017 Dünya Alzheimer Günü’nde hizmete giren Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezlerinde, Kadıköy ilçesinde ikamet eden 1. ve 2. evre alzheimer hastalarına hizmet verilmekte; hastaları yaşama bağlamak ve günlük yaşam faaliyetlerini keyifli geçirmelerini sağlamak için zihinsel ve psiko-motor rehabilitasyon çalışmaları yapılarak hastalığın evre atlamasını geciktirmek ve kişinin sosyal işlevselliğini artırmak hedeflenmektedir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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