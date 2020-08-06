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Kadıköy’de Yoğun Korona Virüs Denetimi
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Kadıköy’de Yoğun Korona Virüs Denetimi

Kadıköy’de Yoğun Korona Virüs Denetimi

​​​​​​​İçişleri Bakanlığı’nın 81 il Valiliğine gönderdiği ‘Koronavirüs Denetimleri’ genelgesinin ardından, Kadıköy’de koronavirüs salgını ile ilgili en yoğun denetim gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ağustos 2020 Perşembe 13:54
Kadıköy’de Yoğun Korona Virüs Denetimi
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Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İlçe Sağlık Müdürü Neslihan Uyar, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, Anadolu Yakası Pazarcı ve Seyyar Esnaf Odası Başkanı Memet Emin Yarar ve beraberindeki heyet Erenköy Semt Pazarı’nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili alınan önlemleri yerinde denetledi.

Pazara gelenlere ateş ölçümü yapıldı, pazar girişine dezenfektanlar yerleştirildi, esnafa kolonya dağıtıldı.

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygunluğu denetleyen yetkililer, pazarcı esnafı ve yurttaşları tedbirlere uyulması konusunda uyardı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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