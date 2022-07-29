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Kadıköy’de Yeni Binaların Enerji Verimliliği Artacak

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy’de yoğun bir şekilde devam eden parsel bazlı bina dönüşümlerinde sürdürülebilir şehircilik ve yeşil bina esaslarından biri olan “enerji verimliliğini” arttırmak üzere yeni bir meclis kararı aldı. Belediye bu uygulamayla, binalardan kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılmasını hedefliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Temmuz 2022 Cuma 16:32
Kadıköy’de Yeni Binaların Enerji Verimliliği Artacak
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Kadıköy Belediyesi, iklim değişiminin etkilerinin daha yıkıcı hale gelmesi ile birlikte 2018 yılında alınan meclis kararı ile 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 40 azaltmayı hedefleyen yeni bir İklim Eylem Planı hazırlamıştı. Bu proje kapsamında; ilçede yoğun bir şekilde devam eden parsel bazlı bina dönüşümlerinde sürdürülebilir şehircilik ve yeşil bina esaslarından biri olan enerji verimliliğini arttırmak üzere 9 Haziran 2022’de alınan yeni meclis kararı 1 Temmuz 2022’de yürürlüğe girdi. Bu karara göre yapı ruhsat aşamalarında “Binalarda Enerji Performansı” yönetmeliğinde tanımlanan B sınıfı enerji performansı zorunlu tutuluyor.

Kadıköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Serhat Şahin konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Bu uygulamanın 2030 yılı iklim eylem hedeflerine ulaşma konusunda katkı sunacaklarını ve her geçen gün yükselen enerji fiyatları karşısında da binaları yenilenecek vatandaşlarımızın ekonomisine destek olacaklarını.” ifade etti. Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: “ Karbon salımlarının azaltılmasına dair hedefimiz bağlamında, tüm dünyada olduğu gibi ilçemizde de karbon salımlarının yaklaşık yüzde 40’ına sebep olan binalar, ‘enerji verimliliği’ sektöründe en önemli konuların başında geldiğini düşünmekteyiz. Bu amaçla İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün koordinesi ile yapı ruhsat ve iskan aşamalarında, yapılardaki enerji verimliliğini artırarak Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde tanımlanan B sınıfı enerji performansını zorunlu tutacağız. Bu uygulama ile yapılarımızdaki ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatmadan kaynaklı enerji ihtiyacını azaltarak 2030 yılına kadar iklim hedeflerimize ulaşmayı ve her geçen gün yükselen enerji fiyatları karşısında da binaları yenilenecek vatandaşlarımızın ekonomisinde tasarruf sağlamalarına katkı sağlayabileceğiz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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