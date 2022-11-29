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Kadıköy’de Potlaç Yılbaşı Festivalı Başladı

Potlaç Kadın Kooperatifi’nin Yılbaşı Festivali Kadıköy Feneryolu’ndaki Atıksız Yaşam Pazarı’nda başladı. Kadınların el emeği ürünlerini sergilediği festival 30 Aralık tarihine kadar sürecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Kasım 2022 Salı 10:40
Kadıköy’de Potlaç Yılbaşı Festivalı Başladı
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Kadıköy Belediyesi’nin kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmek üzere kurduğu ve daha sonra kooperatife dönüşen kadın emeği projesi “Potlaç”ın yılbaşı festivali başladı. 30 Aralık’a kadar sürecek ve her gün 11.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacak festivalde kadınların yılbaşına yönelik tasarladıkları el emeği keçe, ahşap, resim, seramik, takı, amigurumi, bez bebek, miyuki, kanaviçe, cam gibi birbirinden renkli hediyelik ürünler görücüye çıkıyor. Yılbaşında sevdiklerine özel hediye vermek isteyenler, birbirinden farklı seçenekleri görmek için Feneryolu’ndaki Potlaç Yılbaşı stantlarını ziyaret edebilir.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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