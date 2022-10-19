banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18
kapalı
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.880,34
ALTIN
973,21
DOLAR
18,59
STERLİN
20,83
EURO
18,16
Konyalı Hacı Veyiszade Camii’nin temel atma töreni yapıldı.
Konyalı Hacı Veyiszade Camii’nin temel...
Kaderine Terk Edilen Hatta Raylar Kaynamaya Başladı
Kaderine Terk Edilen Hatta Raylar...
963 Mahalle Muhtarıyla Buluşan İmamoğlu: Devletimizin Bütün Kurumlarına Ayrıştırmadan, Kutuplaştırmadan, Bir Bütün Olarak Bakıyoruz
963 Mahalle Muhtarıyla Buluşan İmamoğlu:...
Gülden Kaya ve Reşat Ok Hayatlarını Birleştirdi
Gülden Kaya ve Reşat Ok...

Kadıköy’de Muhtarlar Günü Kutlandı

Kadıköy’de 19 Ekim Muhtarlar Günü rıhtımda Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle kutlandı. Tören öncesi Kadıköy’ün muhtarlarıyla bir araya gelen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliğiyle geliştirdikleri ‘Okutan Kadıköy’ projesinde 16 öğrenciye burs sağladıklarını ve daha çok öğrencinin bu burstan yararlanması için muhtarların da projede aktif rol almalarını istedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ekim 2022 Çarşamba 13:57
Kadıköy’de Muhtarlar Günü Kutlandı
banner171

Her yıl 19 Ekim’de kutlanan Muhtarlar Günü, Kadıköy rıhtımdaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle kutlandı. Tören Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Emniyet Müdürü Bülent Çelik ve muhtarların katılımıyla gerçekleşti. Tören öncesi Kadıköy’ün muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya gelen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, muhtarlar gününü kutladı. Odabaşı TEV işbirliği ile hayata geçirilen ‘Okutan Kadıköy’ projesinde bugüne kadar 16 üniversite öğrencisine burs desteği sağladıklarını ve bu sayının artması için yapılan çalışmalara muhtarların da destek sunmasını istedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:  

 

   İstanbul Times Haber Merkezi

“DAHA ÇOK ÖĞRENCİYE ULAŞMALIYIZ”

“Türk Eğitim Vakfı’yla beraber bir proje başlattık: Okutan Kadıköy. Bu projeyle Kadıköy’deki her binanın TEV aracılığıyla bir üniversite öğrencisine burs vermesini sağlamayı amaçlıyoruz. Okutan Kadıköy Projesi’nde bugüne kadar 195 bin 390 TL toplandı. Bir öğrencinin yıllık burs tutarı ise yaklaşık 11 bin 925 TL. Bu sayede şimdiye dek 16 üniversite öğrencisine burs desteği sağlamış olduk. Biz ise Kadıköy Belediyesi olarak Plak Günleri’nde plak dükkânlarından aldığımız ücret, Yeniden Kullanım Pazarı’nda açmış olduğumuz stant ve Kalamış Yaz Festivali’ndeki konser ve film gösterimleri için Okutan Kadıköy’e destek bilet seçeneği ile şimdiye kadar 56 bin 865 TL topladık. Bu projeyi büyütmek için çalışmalarımız sürüyor ve muhtarlarımızdan da bu projenin daha çok öğrenciye katkı sağlaması yönünde çalışmalarımıza katılmalarını istiyoruz.”

OKUTAN KADIKÖY

TEV ile Kadıköy Belediyesi, Kadıköy ilçe muhtarları, Kadıköy Belediye Gönüllüleri ve Kadıköylülerin ortaklaşa hayata geçirdiği Okutan Kadıköy projesi Kadıköy'de ikamet eden ve maddi nedenlerle eğitimine devam etmekte güçlük çeken üniversite öğrencilerine burs desteği veriyor.

İstanbul Times Haber Merkezi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Fikirtepe’de Kangren Devam Ediyor”
“Fikirtepe’de Kangren Devam Ediyor”
Kadıköy Belediyesi’nden 3500 Öğrenciye Kırtasiye Desteği
Kadıköy Belediyesi’nden 3500 Öğrenciye Kırtasiye Desteği
Haydarpaşa Kitabı: Kent, Mekan, Mücadele” Yazarları Kadıköy’de Buluştu
Haydarpaşa Kitabı: Kent, Mekan, Mücadele” Yazarları Kadıköy’de Buluştu
Başkan Odabaşı Başarısızlık Zirvesi’nde Gençlere Seslendi: "En İyiyi Hedeflerin”
Başkan Odabaşı Başarısızlık Zirvesi’nde Gençlere Seslendi: "En İyiyi Hedeflerin”
Irkçılık Karşıtı Kentler Kadıköy’de Buluştu
Irkçılık Karşıtı Kentler Kadıköy’de Buluştu

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169