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Kadıköy’de Her Binaya Afete Karşı Karekod Levhaları Asıldı

Kadıköy Belediyesi, olası afetlere karşı Kadıköylülerin toplanma alanına gidebilecekleri noktaya en kısa güzergahtan ulaşmayı sağlayan Karekod levhalarını ilçede bulunan 18 bin 200 binaya astı. Karekod uygulaması, yerel yönetimler tarafından yapılan en kapsamlı çalışma olma özelliği taşıyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Aralık 2021 Salı 12:47
Kadıköy’de Her Binaya Afete Karşı Karekod Levhaları Asıldı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) belediyelere bir yazı göndermiş ve ilçelerdeki deprem toplanma alanlarını gösterecek şekilde levha, sticker, karekod hazırlanmasını önermişti. Kadıköy Belediyesi de hızlı bir şekilde harekete geçerek ilçede bulunan toplam 18 bin 200 binaya karekod levhaları astı. Karekod levhalarında olası afet durumlarında bina sakinlerinin toplanacakları alanları ve bu alanlara en kısa yoldan nasıl ulaşılacağı bilgisi yer alıyor. Bina sakinleri bu uygulamanın nasıl çalışacağı konusunda da bilgilendirildi. 

Kullanıcılar, telefonları ile karekod okuması yaptıktan sonra, Kadıköy Belediyesi’nin web sayfasındaki haritaya ulaşacaklar. Afet yönetimi çerçevesinde Kadıköy’deki 21 mahalle, Afet Yerleşim Bölgeleri ismi verilen 8 bölge şeklinde haritalandırıldı. Harita, tüm mahallelerinde seri şekilde organize olmak, acil müdahale gerektiren alanlara en kısa ve etkili yoldan kaynakların aktarılmasını sağlamak amacıyla oluşturuldu. Harita üzerinde yeni bilgi akışı ile sürekli veri güncellemesi yapılıyor. Toplanma alanlarının yanı sıra enkaz döküm alanları, çadır alanları, eczaneler, depolama alanları, hastaneler, polis merkezleri, itfaiye gibi yerler de haritada belirlenmiş durumda.

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