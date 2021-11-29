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Kadıköy’de Büyük İnka Yolu Fotoğraf Sergisi

Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat “Büyük İnka Yolu” adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. 6 Aralık’a kadar devam edecek sergide, UNESCO tarafından 2014 yılında dünya mirası listesine alınan İnka Yolu’na ait 50 fotoğraf yer alıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Kasım 2021 Pazartesi 09:06
Kadıköy’de Büyük İnka Yolu Fotoğraf Sergisi
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Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Cervantes Enstitüsü işbirliğiyle Yeldeğirmeni Sanat’ta açılışı yapılan “Büyük İnka Yolu” fotoğraf sergisi 6 Aralık’a kadar devam edecek. Sergide Peru Kültür Bakanlığı’nın arşivinden özenle seçilmiş fotoğraflar ve fotoğraf sanatçıları JoséLuis Matos Muñasqui, Yanoa Pomalima Carrasco, Edgardo Solórzano Palacín’in toplam 50 fotoğrafı ziyaretçilerinin beğenisine sunuluyor. 

Ekvador’dan Şili’nin merkezine doğru uzanan ve 400 yılı aşkın bir süredir orijinalliğini koruyan İnka Yolu 2014 yılında UNESCO tarafından dünya mirası listesine alındı. Kolomb öncesi görkemli İnka İmparatoluğu’nun kurduğu yol, efsanevi Machu Picchu ya da Cuzco şehrinden geçerek ilerliyor.  Yol üzerinde dayanıklı köprüler, caddeler, merdivenler ve alanlar bulunuyor. Sergide yer alan fotoğraflar ülkede yaşanan jeolojik zorlukları, kullanılan teknolojiyi, yerin anıtsallığını, manzaranın güzelliğini ve aynı zamanda bölge insanının çalışkanlığını gözler önüne seriyor. 

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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