banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1421
ALTIN
456.349
DOLAR
8.1455
STERLİN
11.2542
EURO
9.6545
Montrö Bildirisine İmza Atan 10 Emekli Amiral Gözaltına Alındı
Son Dakika
Montrö Bildirisine İmza Atan 10...
Başkan Balcı: ‘Zeytinburnu'nda Kimsesizlerin Kimsesi Olacağız’
Son Dakika
Başkan Balcı: ‘Zeytinburnu'nda Kimsesizlerin Kimsesi...
Şifresiz Bir Dijital Dünya Mümkün mü?
Şifresiz Bir Dijital Dünya Mümkün...
İBB Bilimsel Danışma Kurulunda Acil Tedbir Önerileri
Son Dakika
İBB Bilimsel Danışma Kurulunda Acil...

Kadıköy’de Asbestiz Hava

Kadıköy Belediyesi Türkiye’de bir ilke imza atmış ve 2015 yılında aldığı bir kararla, ilçede yıkımı yapılacak binalara yıkım öncesi asbestten ve zararlı atıklardan temizlenme şartı getirmişti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Nisan 2021 Salı 11:30
Kadıköy’de Asbestiz Hava
banner171

Bu kararla bugüne kadar ilçede 886 bin 725 ton asbest atığı bertaraf edildi.

Kadıköy Belediyesi 24 Ağustos 2015 tarihinde uygulamaya başladığı “İnşaat Sahalarında Asbest Kirliliğinin Önlenmesi ve Geri Dönüştürülebilir Atıkların Kazanımı” projesi ile Asbest Temiz Raporu olmadan bina yıkım ruhsatı vermiyor. Halk sağlığını ve çevreyi korumak için yıkımı yapılacak binalarda asbestten ve zararlı atıklardan temizlenme şartı getiren belediye; bugüne kadar 2 bin 376 şantiyede denetim yaptı. Denetlemede 714 şantiye alanında asbestli malzeme tespit edildi ve yıkım aşamasında toplam 886 bin 725 ton asbest atığının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmiş tesislere gönderilerek bertarafı sağlandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

ASBEST DENETİM HARİTASINDA KADIKÖY İYİ KATEGORİSİNDE YER ALDI

Asbest Söküm Uzmanları Derneği tarafından hazırlanan İstanbul İlçe Belediyelerinde Asbest Denetim Haritası’nda Kadıköy “Asbest Denetimi İyi (Az Riskli)” kategorisinde yer aldı. Ayrıca proje 2016 yılı Marmara Belediyeler Birliği Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri Yeşil Alan ve Çevre Yönetimi Kategorisi İkincilik Ödülü, Sağlıklı Kentler Birliği 2017 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri Yarışması’nda ise Büyükşehir İlçe Belediyeleri Sağlıklı Çevre Kategorisinde Birincilik Ödülü aldı.

ASBEST NEDİR?

Asbest ya da amyant, ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda kanserojen bir madde. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC)’nın kanserojen maddeler listesinde "kesin kanserojen" tanımlanması ile 1. grupta yer alan asbest solunum yoluyla vücuda girdiğinde başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açıyor. Asbestli malzemeler binalarda yoğun olarak; katlar arası panellerde, kazan, boru, izolasyon ceketlerinde, asma tavan kaplamalarında, marleylerde, ısı-yangın yalıtım malzemelerinde, asbestli çimento ürünlerinde, oluklu çatı kaplamalarında ve duvar kaplamalarında bulunuyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan İddialara Yönelik Açıklama
Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan İddialara Yönelik Açıklama
Kadıköy'de Down Sendromlu Bireylere Sürpriz
Kadıköy'de Down Sendromlu Bireylere Sürpriz
Kadıköy'de Yaş Almak Güzel
Kadıköy'de Yaş Almak Güzel
Kadınlar Gününü Tiyatroyla Kutladılar
Kadınlar Gününü Tiyatroyla Kutladılar
KADIKÖY AFETLERE ADIM ADIM HAZIRLANIYOR
KADIKÖY AFETLERE ADIM ADIM HAZIRLANIYOR

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169