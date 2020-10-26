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Kadıköy’de Ambulanstan Koronavirüs’e Farkındalık Anonsları Yapıldı

Kadıköy’de Koronavirüs’e Farkındalık Oluşturmak İçin Maske, Sosyal Mesafe, Hijyen Kuralları Ambulanstan Anons Edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ekim 2020 Pazartesi 10:18
Kadıköy’de Ambulanstan Koronavirüs’e Farkındalık Anonsları Yapıldı
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Kadıköy Belediyesi koronavirüs’ün yayılımını önlemek için Kadıköy’ün sokaklarında dolaşan araçlarından düzenli olarak maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çeken anonslar yapıyor. Koronavirüs’le mücadele çalışmaları kapsamında yapılan bu farkındalık çalışmasına Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün sağlık ekipleri de acil durum çağrısını gözeterek ambulansla katıldı. Hastalığa dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak için ambulanstan: “Sayın Kadıköylüler, salgınla mücadele kapsamında sağlığımızı korumak için; maske, mesefa ve temizlik kurallarına uymaya özen gösterelim.” anonsu yapıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı; "Koronavirüsün yayılmasını engellemek ve farkındalık yaratmak için ambulansımızla anons yapıyoruz. Eğer maske takmazsak, mesafemizi korumazsak ve hijyen kurallarına uymazsak hasta olacağımızın işaretini burada ambulansımızla veriyoruz. Kadıköy’de ambulansımız dolaşmaya devam edecek. Çünkü biz değişik araçlarla; otobüsle, minibüsle, zabıta araçlarımızla normal megafonlardan maskemizi takmamızı, sosyal mesafemizi korumamızı sürekli olarak vatandaşlarımıza hatırlatıyoruz." dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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