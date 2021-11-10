banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,610.36
ALTIN
576.83
DOLAR
9.82
STERLİN
13.30
EURO
11.38
Rahmet,Minnet Ve Özlemle Anıyoruz
Son Dakika
Rahmet,Minnet Ve Özlemle Anıyoruz
Dr. Mehmet Ali Talay Çocuk Hastalıklarını Anlattı
Dr. Mehmet Ali Talay Çocuk...
Bilgi Evleri 75 Bininci Üyesini Kabul Etti
Bilgi Evleri 75 Bininci Üyesini...
İktidarın zammı varsa vatandaşın pedalı var!
İktidarın zammı varsa vatandaşın pedalı...

Kadiköy’de 9’u 5 Geçe Ata’ya Saygi Zi̇nci̇ri̇

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83’üncü yılında, binlerce kişinin sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oluşturduğu “Ata’ya Saygı Zinciri” ile Kadıköy'de anıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Kasım 2021 Çarşamba 12:15
Kadiköy’de 9’u 5 Geçe Ata’ya Saygi Zi̇nci̇ri̇
banner171

Kadıköy Belediyesi’nin her sene "10 Kasım Atatürk'ü Anma" programı kapsamında düzenlediği “Ata’ya Saygı Zinciri” bu yıl da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşti. Yurttaşlar, Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil arasında oluşturulan 6,5 kilometrelik zincirin halkalarını, aralarında 2 metre mesafe bırakarak oluşturdular. Saat 9’u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşuna geçildi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve eşi Rojvan Odabaşı’nın katıldığı tören İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından sona erdi.

“ATAMIZI SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ” 

Ata’ya Saygı Zinciri’ne katılan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bugün Atamızı kaybedişimizin 83’üncü yıl dönümü. Bugün Kadıköy’ün birçok yerinden, bütün mahallelerinden Kadıköylüler burada, Ata’ya saygılarını gösteriyorlar. Ata’ya saygı zinciri her ne kadar Kadıköy sınırları içinde olsa da Bostancı’yı geçip Maltepe’ye kadar ulaşıyor. Pandemi kurallarını gözeterek bir buçuk metrelik aralıklarla yurttaşlarımız eskiden el ele tutuşuyorlardı şimdi de bayrakları tutarak zinciri oluşturdular. Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, sonsuz saygı ve minnetle anıyorum.” diye konuştu.

Her yıl Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından düzenlenen ‘Ata’ya Saygı Zinciri’ne denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler 9’u 5 geçe sirenlerini çalarak katıldı. Dalgıçlar denizin altında dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak denizin yüzeyine çıkardı. Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı – BAK Kadıköy de Ata’ya Saygı Zinciri’nde yer alarak, Türk bayrağı açtı. 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
10 KASIM’DA KADIKÖY’DE ATA’YA SAYGI ZİNCİRİ OLUŞTURULACAK
10 KASIM’DA KADIKÖY’DE ATA’YA SAYGI ZİNCİRİ OLUŞTURULACAK
10 Kasım’da Kadıköy’de Ata’ya Saygı Zinciri Oluşturulacak
10 Kasım’da Kadıköy’de Ata’ya Saygı Zinciri Oluşturulacak
10 Kasım’da Kadıköy'de Ata’ya Saygı Zinciri Oluşturulcak
10 Kasım’da Kadıköy'de Ata’ya Saygı Zinciri Oluşturulcak
Kadıköy’de Klasik Otomobillerden Cumhuriyet Konvoyu
Kadıköy’de Klasik Otomobillerden Cumhuriyet Konvoyu
Kadıköy'de 29 Ekim Cumhuriyet Meşales Yakıldı
Kadıköy'de 29 Ekim Cumhuriyet Meşales Yakıldı

banner186

banner189

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169