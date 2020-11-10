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Kadıköy’de 9’u 5 Geçe Ata’ya Saygı Zinciri
Kadıköy’de 9’u 5 Geçe Ata’ya...

Kadıköy’de 9’u 5 Geçe Ata’ya Saygı Zinciri

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 82’inci yılında, binlerce kişinin sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oluşturduğu “Ata’ya Saygı Zinciri” ile Kadıköy'de anıldı.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
10 Kasım 2020 Salı 12:05
Kadıköy’de 9’u 5 Geçe Ata’ya Saygı Zinciri
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Kadıköy Belediyesi’nin her sene "10 Kasım Atatürk'ü Anma" programı kapsamında düzenlediği “Ata’ya Saygı Zinciri” bu yıl sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşti. Yurttaşlar, Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil arasında oluşturulan 6,5 kilometrelik zincirin halkalarını, aralarında 2 metre mesafe bırakarak oluşturdular. Saat 9’u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşuna geçildi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, eşi Rojvan Odabaşı ve çocuklarının da katıldığı tören İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından sona erdi.

KADIKÖY HER ZAMAN ATA’SININ İZİNDE

“Ata’ya Saygı Zinciri” ne katılan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuzluğa uğurlayışımızın 82. yıl dönümü. Bugün Kadıköy olarak yine her zaman olduğu gibi, atamızın izinde olduğumuzu, onun koymuş olduğu hedeflere ulaşmak için onun bize bıraktığı mirası korumak için, saygımızı göstermek için Fenerbahçe’den Bostancı’ya bugünkü şartlarda el ele olmayan bayrak bayrağa olan anma törenimizi gerçekleştiriyoruz. Bütün Kadıköylüler her zaman olduğu gibi, bundan sonra da olacağı gibi atasına saygısını göstermek için buraya geldi. Her sene buradayız. Her sene atamızı el ele anıyorduk. Ama bu sene bayraklarımızla anıyoruz.” diye konuştu.

2013 yılından bu yana Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından düzenlenen ‘Ata’ya Saygı Zinciri’ne denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler 9’u 5 geçe sirenlerini çalarak katıldı. Dalgıçlar denizin altında dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak denizin yüzeyine çıkardı. İzmir’deki depremde enkaz altındakileri kurtarma çalışmalarına katılan Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı – BAK Kadıköy de Ata’ya Saygı Zinciri’nde yer alarak, Türk bayrağı açtı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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