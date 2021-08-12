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Kadıköy Belediyesi Engellere Rağmen Çocuklara Tiyatroyu Götürüyor

Kadıköy Belediyesi, daha çok çocuk tiyatro izleyebilsin diye, tiyatro oyunlarını mahalle aralarına götürüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2021 Perşembe 10:15
Kadıköy Belediyesi Engellere Rağmen Çocuklara Tiyatroyu Götürüyor
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Kadıköy Belediyesi, Mahallemde Çocuk Tiyatrosu adıyla başlattığı etkinlikle, mahalle aralarında kurulan sahnelerde çocukları tiyatroyla buluşturuyor. Mahallelerdeki okullarda yapılması planlanan etkinlik, Kadıköy Milli Eğitim Müdürlüğü’nün engeline takılmış ve etkinliğin, okullarda yapılması yönünde izin çıkmamıştı. Belediye de Fikirtepe’de kısa sürede yapımını tamamladığı parka tiyatro sahnesi kurdu. Fikirtepe Bahtlı Sokak’ta kurulan sahnede 11 – 18 Ağustos tarihleri arasında her akşam saat 21.00’de çocuk oyunları sahnelenecek. Daha çok çocuk tiyatro izleyebilsin diye başlatılan etkinlik, Fareli Köyün Kavalcısı oyunuyla açılışını yaptı. Birdirbir Çocuk Tiyatrosu oyuncularının sergilediği oyunda, 300 adet sandalyenin tamamını çocuklar doldurdu. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik Makinist Gösteri Sanatları tiyatro ekibinin 18 Ağustos’ta sergileyeceği Romeo & Juliet Masalı adlı oyunu ile kapanışını yapacak.

Her gün, açık havada saat 21.00’de sergilenecek oyunlar sırasıyla; Cırcır Böceği Durmadan Öteryus, Masal Şöyle Başlar, Deniz Kabuğu Adası, Chalie’nin Çikolata Fabrikası, Küçük Prens, Mevsimini Arayan Karpuz ve Romeo & Juliet Masalı oyunu olarak 18 Ağustos’a kadar devam edecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 12.08.2021 11:03
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