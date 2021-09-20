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KADIKÖY YARI MARATONU’NDA SPORCULAR ŞİDDETE KARŞI KOŞACAK

Kadıköy Caddebostan Sahili hafta sonu “Şiddete Karşı Koş” sloganıyla düzenlenen Kadıköy Yarı Maratonu ve Spor Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Maraton 18 Eylül Cumartesi günü birbirinden farklı spor dalları ve etkinliklerin yer aldığı spor festivaliyle başladı. 19 Eylül Pazar günü ise 10K ve 21K koşusu festival alanından start alacak ve sporcular şiddete karşı koşacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Eylül 2021 Pazartesi 09:07
KADIKÖY YARI MARATONU’NDA SPORCULAR ŞİDDETE KARŞI KOŞACAK
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Festivalin en önemli etkinliklerinden birisi de Kadıköy Yarı Maratonu olacak. Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile 2.23 Organizasyonun yürüttüğü maraton 19 Eylül Pazar günü Caddebostan etkinlik alanında start alacak. Paralimpik sporcuların da yer aldığı yarışmada koşu severler doğaya, kadınlara, çocuklara ve hayvanlara yapılan şiddete dur demek için koşacak.

Sabah saat 07.00 itibariyle trafiğe kapanacak caddede önce patencilerin yarışı renkli görüntülere sahne olacak. Saat 09.00 itibariyle ise 10K ve 21K koşusu başlayacak. Yaklaşık 2 bin 500 sporcu çip takip sistemi ile araçsız ve trafiksiz ortamda yarışma imkanı bulacak.

Yarış, Çetin Emeç Bulvarı üzerinde bulunan Caddebostan etkinlik alanı önünden start alacak ve Kartal istikametinde devam edecek. Koşucular Turgut Özal Bulvarı üzerinden ilerleyecek; Cevizli Orduevi önünden dönerek başlangıç noktasına varacak.

Program Akışı

18 Eylül 2021 Cumartesi/Festival Programı

10:00 - 17:00 Spor Festivali

17:30 - 18:00 Çocuk Koşusu

18:00 - 19:30 Dj Performans

19 Eylül 2021 Pazar/Yarış Programı

07:00 - 08:00 Paten Yarışı

09:00 - 12:30 10k Koşu - 21k Koşu

13:00 - 14:30 Ödül Töreni

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı

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