Kadıköy ve Hatay'da 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kadıköy Belediyesi tarafından hem Kadıköy’de hem de Hatay’da gerçekleştirilen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kadıköy’deki kutlamalara katılan Başkan Odabaşı, “Dört ayrı noktada çocuklarla birlikte bayramı kutlayacağız, büyük Ata'nın onlara emanet ettiği bayramı hep beraber kutluyoruz” dedi.

Kadıköy Belediyesi, her 23 Nisan’da olduğu gibi bu yıl da atölyeler, oyunlar, konserler, yarışmalar ile çocukları gönüllerince eğlendirdi. Çocukların kendilerine armağan edilen bayramı doyasıya yaşaması için dopdolu bir program hazırlayan Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan’da Selamiçeşme Özgürlük Parkı, Sahrayıcedit 23 Nisan Parkı, Fikirtepe Jandarma Er Çağlar Mengü Parkı ve Bostancı Tren İstasyonu meydanında çocuklar için gün boyu süren birbirinden farklı etkinlikler düzenledi.

“DÖRT NOKTADA KUTLAYACAĞIZ”

Renkli, eğitici ve eğlenceli birçok etkinlikte çocukların yanı sıra aileler de doyasıya eğlendi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da etkinlik alanlarına gelerek çocuklarla zaman geçirdi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük Atamız bu bayramı çocuklara emanet etmişti ve onların da coşkuyla kutlayabilmesi için Kadıköy'de dört farklı noktada çocuk etkinlikleri düzenlendi. Dört ayrı noktada çocuklarla birlikte bayramı kutlayacağız, büyük Ata'nın onlara emanet ettiği bayramı hep beraber kutluyoruz” dedi.

HATAYLI ÇOCUKLARA 23 NİSAN SÜRPRİZİ

Kadıköy Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda depremden etkilenen Hataylı çocukları da unutmadı. Belediye, çocukların 23 Nisan’ı doyasıya kutlayabilmesi için Hatay’da üç gün süren oyunlar, atölyeler ve yarışmalar düzenledi. Belediye ayrıca günler öncesinden yapılan çağrılarla Kadıköylülerden topladığı binlerce oyuncağı, Hatay’a götürerek her yaştan çocuğa hediye etti.

Kadıköy Belediyesi’nin depremzede çocuklar için hazırladığı etkinliklerden bazıları şöyle; Geri Dönüşüm Atölyesi, Duyu ve Dikkat Geliştirme Atölyeleri, Çocuklar İçin Ritim Atölyesi, futbol kursu, spor yarışmaları, geleneksel sokak oyunları.