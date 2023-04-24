banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.022,79
ALTIN
1.236,70
DOLAR
19,40
STERLİN
24,18
EURO
21,40
23 Nisdan'da İBB Başkanı Değişti
Son Dakika
23 Nisdan'da İBB Başkanı Değişti
Midenize bayram ettirmeye kalkmayın! Bayramı Sağlıklı Geçirmemiz İçin 6 Öneri !
Son Dakika
Midenize bayram ettirmeye kalkmayın! Bayramı...
Türkiye İki Bayramı Birden Yaşayacak
Son Dakika
Türkiye İki Bayramı Birden Yaşayacak
Memleket Partisi İstanbul'da şok istifalar...
Memleket Partisi İstanbul'da şok istifalar...

Kadıköy ve Hatay'da 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kadıköy Belediyesi tarafından hem Kadıköy’de hem de Hatay’da gerçekleştirilen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kadıköy’deki kutlamalara katılan Başkan Odabaşı, “Dört ayrı noktada çocuklarla birlikte bayramı kutlayacağız, büyük Ata'nın onlara emanet ettiği bayramı hep beraber kutluyoruz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Nisan 2023 Pazartesi 10:24
Kadıköy ve Hatay'da 23 Nisan Coşkusu
banner171

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kadıköy Belediyesi tarafından hem Kadıköy’de hem de Hatay’da gerçekleştirilen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kadıköy’deki kutlamalara katılan Başkan Odabaşı, “Dört ayrı noktada çocuklarla birlikte bayramı kutlayacağız, büyük Ata'nın onlara emanet ettiği bayramı hep beraber kutluyoruz” dedi.

Kadıköy Belediyesi, her 23 Nisan’da olduğu gibi bu yıl da atölyeler, oyunlar, konserler, yarışmalar ile çocukları gönüllerince eğlendirdi. Çocukların kendilerine armağan edilen bayramı doyasıya yaşaması için dopdolu bir program hazırlayan Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan’da Selamiçeşme Özgürlük Parkı, Sahrayıcedit 23 Nisan Parkı, Fikirtepe Jandarma Er Çağlar Mengü Parkı ve Bostancı Tren İstasyonu meydanında çocuklar için gün boyu süren birbirinden farklı etkinlikler düzenledi. 

“DÖRT NOKTADA KUTLAYACAĞIZ”

Renkli, eğitici ve eğlenceli birçok etkinlikte çocukların yanı sıra aileler de doyasıya eğlendi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da etkinlik alanlarına gelerek çocuklarla zaman geçirdi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük Atamız bu bayramı çocuklara emanet etmişti ve onların da coşkuyla kutlayabilmesi için Kadıköy'de dört farklı noktada çocuk etkinlikleri düzenlendi. Dört ayrı noktada çocuklarla birlikte bayramı kutlayacağız, büyük Ata'nın onlara emanet ettiği bayramı hep beraber kutluyoruz” dedi.

HATAYLI ÇOCUKLARA 23 NİSAN SÜRPRİZİ 

Kadıköy Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda depremden etkilenen Hataylı çocukları da unutmadı. Belediye, çocukların 23 Nisan’ı doyasıya kutlayabilmesi için Hatay’da üç gün süren oyunlar, atölyeler ve yarışmalar düzenledi. Belediye ayrıca günler öncesinden yapılan çağrılarla Kadıköylülerden topladığı binlerce oyuncağı, Hatay’a götürerek her yaştan çocuğa hediye etti.

Kadıköy Belediyesi’nin depremzede çocuklar için hazırladığı etkinliklerden bazıları şöyle; Geri Dönüşüm Atölyesi, Duyu ve Dikkat Geliştirme Atölyeleri, Çocuklar İçin Ritim Atölyesi, futbol kursu, spor yarışmaları, geleneksel sokak oyunları.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UNESCO, Kadıköy Belediyesi'nin Deprem Bölgelerindeki Çalışmalarını Dünyaya Örnek Gösterdi
UNESCO, Kadıköy Belediyesi'nin Deprem Bölgelerindeki Çalışmalarını Dünyaya Örnek Gösterdi
“BİR AFET MASALI MÜZİKALİ” DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN SAHNELENECEK
“BİR AFET MASALI MÜZİKALİ” DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN SAHNELENECEK
İmamoğlu: Metro Açılışında Mİlletin Seçtiğini, Ancak Millet Değiştirir
İmamoğlu: Metro Açılışında Mİlletin Seçtiğini, Ancak Millet Değiştirir
Genç Alman Sineması Sinematek/Sinema Evi’nde
Genç Alman Sineması Sinematek/Sinema Evi’nde
Ulusal Beste Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buluyor
Ulusal Beste Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buluyor

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169