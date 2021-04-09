banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 8
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1393
ALTIN
457.588
DOLAR
8.1660
STERLİN
11.1998
EURO
9.7073
İmamoğlu: “Kanal İstanbul'da Hukukun 'Lay Lay Lom' Yapmasına Tahammülümüz Yok”
İmamoğlu: “Kanal İstanbul'da Hukukun 'Lay...
Ramazan’da Beslenmenize Dikkat Edin…
Son Dakika
Ramazan’da Beslenmenize Dikkat Edin…
Vay Zalimler Vay 500 Yıllık Tarihi Köprüyü Betonla Kapatmışlar
Vay Zalimler Vay 500 Yıllık...
İmamoğlu: “Halkla İnatlaşan Anlayışın Tersine, Katılımcılığı Üst Seviyeye Taşıma Anlayışıyla Yol Yürüyoruz"
İmamoğlu: “Halkla İnatlaşan Anlayışın Tersine,...

Kadıköy'ün 2020 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

Kadıköy'de gerçekleştirilen faaliyet ve çalışmaların yer aldığı “Kadıköy Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporu' Kadıköy Belediye Meclisi’nde oy çokluğu ile kabul edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Nisan 2021 Cuma 09:33
Kadıköy'ün 2020 Faaliyet Raporu Kabul Edildi
banner171

Kadıköy Belediyesi’nin 2020 yılındaki çalışmaları hakkında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı bilgi verdi. 2020 yılına Covid-19’la mücadele çalışmaları damga vurdu. Başkan Odabaşı, pandemi sürecinde yürütülen dezenfekte çalışmaları, sosyal hizmetlere yönelik politikalar ve sağlık hizmetleri hakkında bilgi verdi. Odabaşı, tamamlanmasına rağmen korona nedeniyle faaliyete geçirilemeyen Sinematek/Sinema Evi, Göztepe Sosyal Hizmet ve Alzheimer Merkezi, Suadiye Adile Naşit Çocuk Yuvası ve Alan Tiyatro’nun pandeminin etkilerinin azalmasıyla hemen faaliyete geçeceğini söyledi. 

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı’nın vurguladığı konulardan biri de Kadıköy'de kentsel dönüşüm nedeniyle bozulan altyapının yenilenmesine yönelik faaliyetler oldu. Pandemide sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilerek, pek çok cadde ve sokakta kaldırım, asfalt, park yenileme gibi çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Odabaşı,   kentsel planlamada yaya öncelikli bir politika güttüklerinin altını çizdi. Odabaşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile yürütülen işbirliği ile çözülemeyen sorunlarda büyük aşamalar kat edildiğinin altını çizdi. Kurbağalıdere, Kadıköy Rıhtım, Hasanpaşa Gazhanesi’nde gelinen son noktaya değinen Odabaşı, Bağdat caddesinde İBB’nin yıllardır ihmal ettiği çalışmaların yönetimin değişmesiyle hız kazandığını, çalışmaların sürdüğünü aktardı. 

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı meclise hitaben yaptığı konuşmada “2020 yılında Kadıköy’e değer katan projelere imza attık. 2021 yılında pandeminin neden olduğu kısıtlamalar hafiflediğinde 2020’nin çok daha üzerinde bir performansla çalışmaya devam edecek ve hayata geçirmek için sabırsızlandığımız projelerimizi işler hale getireceğiz. 2020 yılı faaliyetlerimizde emeği olan belediye çalışanlarımıza, meclis üyelerimize, işbirliği halinde olduğumuz diğer kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve değerli Kadıköylülere gönülden teşekkür ederim.” dedi. 2020 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“ÖLMEK İSTEMİYORUM” Afişi Artık Kadıköy'de
“ÖLMEK İSTEMİYORUM” Afişi Artık Kadıköy'de
Kadıköy’de Asbestiz Hava
Kadıköy’de Asbestiz Hava
Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan İddialara Yönelik Açıklama
Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan İddialara Yönelik Açıklama
Kadıköy'de Down Sendromlu Bireylere Sürpriz
Kadıköy'de Down Sendromlu Bireylere Sürpriz
Kadıköy'de Yaş Almak Güzel
Kadıköy'de Yaş Almak Güzel

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169