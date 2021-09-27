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Kadıköy Plak Günleri Başlıyor

Kadıköy Plak Günleri, 2 Ekim Cumartesi Kadıköy Belediyesi bahçesinde başlıyor. Bu yıl plaklar halk ozanı, usta Neşet Ertaş anısına dönecek.  

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Eylül 2021 Pazartesi 10:46
Kadıköy Plak Günleri Başlıyor
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Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 5’incisini düzenlediği Kadıköy Plak Günleri 2 – 3 Ekim tarihlerinde Kadıköy Belediyesi’nin Hasanpaşa’da bulunan merkez binası bahçesinde başlıyor. Etkinlik, 25 Eylül 2012 yılında aramızdan ayrılan halk ozanı Neşet Ertaş’ın anısına düzenleniyor. Program kapsamında, Bozlak geleneğinin yeni temsicilerinden biri olan müzisyen İsmail Altunsaray, “Neşet Ertaş Anısı”na bir konser verecek ve konserinde usta sanatçının eserlerini seslendirecek. İki gün boyunca sürecek programda bu yıl da plakçılar stantlarını açacak ve plak koleksiyoncularına ve müdavimlerine keyifli bir buluşma yaşatacak. Programda ayrıca söyleşiler, imza günleri ve dj performansları da yer alıyor.

Programın ilk günü saat 12.00’de analog müzik şöleniyle başlayacak. İlk gün programında Türk popunun ilk kadın seslerinden Ayferi ile “Çal Çingene Çal” başlıklı söyleşi ve imza günü gerçekleşecek. Program, müzik yazarı Murat Beşer’in “Plak Kültürü ve Koleksiyonerlik” söyleşisi ile devam edecek. Beşer’in konukları koleksiyoner Ercan İmre ve pek çok müzik türüne ait yeni, nadir ve ikinci el plakların bulunabileceği Rainbow45 Records mağazasından Salih Karagöz olacak. Birinci günün son söyleşisi müzik yazarı Artemis Günebakanlı’nın “Yeni Oyuncular: Değişen Müzik Sektöründe Kuralları Kendin Yazmak” söyleşisi olacak. Günebakanlı’nın konukları müzisyen Nilipek ve Nova Norda olacak. Halk müziğinin duayen sanatçısı Ümit Tokcan ise yeniden basılan “Hekimoğlu” plaklarını sevenleri için imzalayacak. Birinci gün programı, müzik grubu Lalalar’ın konseri ile kapanışını yapacak.

BOZKIRIN TEZENESİ NEŞET ERTAŞ’IN ANISINA KONSER

Kadıköy Plak Günleri ikinci gününde de açılışını analog müzik şöleniyle yapacak. Gün boyu, plak koleksiyoneri Volkan Judocu; radyocu, müzik eleştirmeni, koleksiyoner Mete Avunduk ve koleksiyoner Abanoz’un dj performansıyla plaklardan müzik sesleri yükselecek.  Programın ikinci gün söyleşisinin konuğu yazar Kanat Atkaya olacak. Radyo Eksen Yayın Yönetmeni Gülşah Güray’ın moderatörlüğünü yapacağı söyleşi 18.00’de başlayacak. Kadıköy Plak Günleri saat 21.00’de gerçekleşecek konserle kapanışını yapacak. Konser, 2012 yılında aramızdan ayrılan Türk Halk Müziği’nin değerli ismi Neşet Ertaş anısına yapılacak. “Bozkırın Tezenesi” adına yapılan konserde, Türk Halk Müziği sanatçısı İsmail Altunsaray, usta sanatçı Neşet Ertaş'ın türkülerinden oluşan birbirinden değerleri eserleri seslendirecek.

 

PROGRAM

02 EKİM CUMARTESİ 2021

12.00  Açılış    “Analog Şölen Başlıyor”

14.00  Muhabbet- İmza / Ayferi  “Çal Çingene Çal”

16.00  Muhabbet / Murat Beşer (Müzik Yazarı) “Plak Kültürü ve  Koleksiyonerlik”

Konukları : Koleksiyoner Ercan İmre  ve Rainbow45 Records’dan Salih Karagöz

18.00: İmza:  Halk müziğinin duayen sanatçısı Ümit Tokcan

"Yeniden basılan Hekimoğlu  plaklarını sevenleri için imzalayacak"

19.00 Muhabbet /  Artemis Günebakanlı (Müzik Yazarı)

Konukları: Nilipek. ve Nova Norda

Yeni Oyuncular: Değişen Müzik Sektöründe Kuralları Kendin Yazmak

21.00  Konser / Lalalar

23.00  Yarın görüşmek üzere

03 EKİM PAZAR 2021

12.00  Açılış   “Analog Şölen İkinci Gününde”

14.00  Dj Performans   / Volkan Judocu

16.00  Dj Performans   / Mete Avunduk

18.00  Radyo Eksen Söyleşisi

Radyo Eksen Yayın Yönetmeni Gülşah Güray’ın konuğu  Kanat Atkaya

19 .00  Dj Performans   / Abanoz

21.00  Konser / İsmail Altunsaray  “Neşet Ertaş Anısına”

23.00 Seneye görüşmek üzere

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)
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