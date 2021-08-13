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Kadıköy Marmara Depremi'ni 24 Saat Sürecek Bir Programla Anıyor

Kadıköy Belediyesi, 17 Ağustos 1999 yılında çok büyük kayıpların yaşandığı Marmara Depremi’nin 22’nci yılı için 24 saat sürecek bir anma programı hazırladı. Programda deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini anlatan eğitimlerin yanı sıra, konunun uzmanlarının katılımıyla bir söyleşi gerçekleşecek ve depremin yaşandığı saat olan gece 03.02’de anma olacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ağustos 2021 Cuma 10:01
Kadıköy Marmara Depremi'ni 24 Saat Sürecek Bir Programla Anıyor
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Yerel saatle 03.02’de Kocaeli Gölcük merkezli gerçekleşen 17 Ağustos 1999 Depremi’nin üzerinden 22 yıl geçti. Kadıköy Belediyesi’nin olası afetlere karşı her zaman hazırlıklı olan arama kurtarma takımı BAK Kadıköy, depremin 22’nci yılında “Afet İçin 24 Saat Parktayız” adlı bir anma programı hazırladı. 24 saat sürecek anma 16 Ağustos Pazartesi saat 13.00’te Kozyatağı’nda bulunan Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’nda başlayacak ve 17 Ağustos Salı saat 13.00’te son bulacak.

Anmanın gerçekleşeceği alanda çadır kurma, çadıra yerleşme, depremi deneyimleme, yangın simülasyonu, aile afet planı atölyesi gibi etkinliklerin yanı sıra Kentsel Arama Kurtarma Takımı BAK-Kadıköy eğitmenleri tarafından eğitimler de gerçekleşecek. Programda bir de “Kadıköy Afeti Konuşuyor” başlıklı bir panel yer alıyor. Konunun uzmanlarının bilgi ve tecrübelerini paylaşacağı panel 16 Ağustos Pazartesi saat 20.00’de başlayacak. Panelin konuşmacıları arasında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak ve İstanbul Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Gökhan Yılmaz yer alıyor. 17 Ağustos Salı, depremin gerçekleştiği saat olan gece 03.02’de ise etkinlik alanında yakılacak binlerce mumla, sessiz bir şekilde anma gerçekleştirilecek.

Kadıköy’de Bütün Binalara Karekod Levhaları Asılıyor

Anma programı kapsamında, olası afet durumunda vatandaşların toplanma alanlarını gösteren karekod levhaları Kadıköy’deki binalara asılmaya başlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afet toplanma alanlarının vatandaşlara bildirilmesi yönünde ilçe belediyelerine bir yazıyla duyuruda bulunmuş ve bu duyurunun ardından Kadıköy Belediyesi hazırlıklarına başlamıştı. Kadıköy’ün tüm binalarına asılacak, deprem toplanma alanlarını gösteren ve üzerinde karekod olan levhaların içerik ve üretim hazırlıkları belediye tarafından tamamlandı ve bina uygulama çalışmaları başladı.  Levha içeriğine, akıllı telefonlara indirilebilen QR Karekod okuma uygulaması ile ulaşılabiliyor. Bu uygulama kullanılarak levhalardaki karekodun okutulmasıyla her bina sakini, olası afette evine en yakın toplanma alanının neresi olduğunu görebilecek. Kadıköy’de bu levhalar, yaklaşık 27 bin binaya asılıyor. İlçede toplam 153 toplanma alanı bulunurken Afet Gönüllüleri’nin çalışmalarıyla bu alanların sayılarının artırılması hedefleniyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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