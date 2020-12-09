Kadıköy Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı VII. Fazına Kabul Edildi

Odabaşı konferansta UNESCO tarafından da dünyaya örnek gösterilen; pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü yurttaşlara sıcak yemek ulaştırmak için, Türkiye’nin ünlü şef ve aşçıları tarafından kurulan dayanışma mutfağı “Komşuluk Gibisi Yok” projesini ve uzaktan erişime erişemeyen çocuklar için başlatılan bilgisayar bağış kampanyasını anlattı.

8-10 Aralık 2020 tarihleri arasında düzenlenen konferansın bu yılki başlığı “Salgın Zamanlarında Sağlıklı Şehirler: Toplulukları korumak ve daha iyi bir şekilde yeniden inşa etmek” şeklinde belirlendi. Belediye başkanları, koordinatörler, gözlemciler, uzmanlar, uluslararası örgüt ve çeşitli ülke temsilcilerinin yer aldığı, kentlerin Covid-19’la mücadele kapsamında attıkları adımların ele alındığı toplantı pandemi nedeniyle ilk kez çevrim içi olarak yapıldı.

KADIKÖY’ÜN 7. FAZ BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı’na beşer yıllık fazlar halinde üye olunuyor. Kadıköy Belediyesi DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı’na 2005 yılında 4’üncü faz döneminden itibaren üye oldu ve 6’ıncı faz dönemini (2014-2018) başarıyla tamamlayarak sertifikasını aldı. DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Toplantısında, Kadıköy’ün DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı 7’inci Fazına kabul edildiği açıklandı. Buna göre, Türkiye’den Kadıköy Belediyesi ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Burdur Belediyesi ve Çankaya Belediyesi DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. Faz üyeliğine kabul edildi.