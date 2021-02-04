Kadıköy Dönüşüm Bekliyor

Uzmanlık alanı Kadıköy – Bağdat Caddesi ve çevresi olan Lüks Konut Uzmanı Sercan Göller, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Şehircilik Atölyesi Müdürlüğü’nden aldığı bilgilere göre şu açıklamalarda bulundu:

“An itibariyle İstanbul’un bazı bölgelerindeki yapılar inceleniyor ve konu ile ilgili bir performans puanı oluşturuluyor. Bina sakinlerine yapıların durumuyla ilgili rapor hazırlanıyor. İleriki dönemlerde Kadıköy için de bu projenin devam edeceği söylendi. İBB’ye ait Kentsel Dönüşüm Birimi yetkilileri ise Kadıköy ile ilgili daha genel imar sorunlarını değerlendirdiklerini ve parsel bazlı çalışma yapmadıklarını ilettiler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıklamalarından en son 2017’de emsal artış olduğunu ve 15 kat sınırı olduğunu biliyoruz. Şu an için Bağdat Caddesi ve çevresi için herhangi bir imar değişikliği kararı bulunmuyor.”

İmar Değişikliği Neden Gerekiyor?

Göller, Kadıköy – Bağdat Caddesi ve çevresinin beklediği dönüşümün gerekliliğini ise şu sözlerle açıkladı:

“Marmara Bölgesi’nde ciddi bir deprem bekleniyor ve uzmanlar bizi bu konuda uyarıyor. Özellikle 1999 depreminden önce yapılan binaların dayanıksızlığına dikkat çekiliyor. Kadıköy - Bağdat Caddesi ve çevresinde şuan için yenilenemeyen çok sayıda eski bina mevcut. Bu binaların çoğunun yenilenememesinin nedeni, yapılan hesaplamalarda inşaat alanlarının yetersiz kalması. Bu aşamada bina sakinlerine ya çok küçük daireler veriliyor ya da mülk sahiplerinden inşaatın yapılabilmesi için yüksek bedeller isteniyor. İmar değişikliğinin önemi bu noktada artıyor. Kararın verilmesi ile bu gibi sorunlar büyük oranda ortadan kalkabilir. Kadıköy bölgesi dönüşüm sayesinde güçlenebilir, bina sahipleri güvenli evlere kavuşabilir ve olası yıkıcı depremlerden en az hasar ile kurtulabilir.”