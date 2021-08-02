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Kadıköy'den Afet Yardım Kampanyası

Kadıköy Belediyesi’nin yurdun birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek için afet noktalarına giden uzman ekibi gece gündüz, aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. İkinci ekibi, ekipmanlarla birlikte afet noktalarına göndermeye hazırlanan belediye, bölgeden gelen talepler doğrultusunda afet yardım kampanyası başlattı. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ağustos 2021 Pazartesi 16:31
Kadıköy'den Afet Yardım Kampanyası
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Kadıköy Belediyesi’nin olası afetlere karşı ön hazırlık, zarar azaltma, afet sırasında ve sonrasında müdahale ve iyileştirme konularında eğitimli ekibi BAK Kadıköy (Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Takımı), ülkenin birçok noktasında çıkan orman yangınlarına müdahale etmek için yangın noktalarına gitti.  BAK Kadıköy ekibiyle birlikte belediyenin Veterinerlik, Sağlık, Sosyal Destek ve Destek Hizmetleri müdürlüğünden de ekipler gittikleri afet noktalarında çalışmalarını canla başla sürdürüyor. Belediye, sahada olan ekiplerden gelen ihtiyaç listesi doğrultusunda “Kadıköy Yanınızda” sloganıyla afet yardım kampanyası başlattı. Listede yer alan malzemeler, Kadıköy Belediyesi’nin Hasanpaşa’daki başkanlık binasına teslim edilebilir.

“Yok olan ağaçlar için de mücadele edeceğiz”

Alanda olan ekiplerden an be an bilgi alan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da belediyenin tüm imkânlarını seferber ediyor ve ekiple sürekli iletişim halinde kalarak moral desteğinde bulunuyor. Odabaşı “Afet noktalarından anlık bilgiler alıyorum ve acil ihtiyaç ve talepler doğrultusunda Kadıköy’den o noktalara ulaşarak, yaraları sarıyoruz. Bugün de afet yardım kampanyamızı başlattık. Kampanyamızı Kadıköylülerin de desteğiyle, hızlıca tamamlayıp, acil afet noktalarına ulaştıracağız. Mücadelemizi, bütün canlılar için zararı yok etmek üzerine sürdürüyoruz. Yok olan ağaçların tekrar yerini alması için de aynı mücadeleyi sürdüreceğiz.” dedi.

İhtiyaç listesinde yer alan malzemeler

İhtiyaç listesinde: Maske (N95, FFP3, FFP2), kafa feneri, el feneri, tansiyon aleti, nefes açıcı sprey (etken maddesi salbutamol), lokal anestezik, yara ve yanık kremi, suni göz yaşı, göz damlası, gazlı bez, boğaz pastili, batikon, ağrı kesici, baret, şapka, yanmaz eldiven, yanmaz tulum, yanmaz ayakkabı, yanmaz bot, uzun kollu ince tisört, sırt çantası, termal uzun çorap, taşınabilir şarj aleti yer alıyor. Listede yer alan ilaçlar, sahada görevli doktorlara teslim edilecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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