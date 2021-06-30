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Kadıköy'de Yaz Spor Okulları İçin Kayıtlar Başladı

Kadıköy Belediyesi, çocukların sporla eğlenerek ve öğrenerek keyifli bir tatil dönemi geçirmelerini sağlamak için Yaz Spor Okulu hazırlıklarını tamamladı. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yaz ara verilen okullar için basketbol, tenis ve futbol branşlarında online başvurular başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Haziran 2021 Çarşamba 09:09
Kadıköy'de Yaz Spor Okulları İçin Kayıtlar Başladı
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Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okulunda sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde basketbol, tenis ve futbol branşlarında 3 ders yer alıyor. Branşlara 7 – 12 yaş arası çocuklar kayıt yaptırabilecek. 2 dönem olarak planlanan yaz okulunun birinci dönemi 5 Temmuz’da başlayacak ve 6 Ağustos’ta bitecek. İkinci dönem ise 9 Ağustos – 27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. 

 Uzman antrenörler eşliğinde çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamaları için hazırlanan spor dersleri Kalamış Spor Merkezi, Özgürlük Parkı Spor Merkezi, Koşuyolu Spor Merkezi ve Hürriyet Parkı Spor Merkezi’nde, hafta içi her gün, 09.00 – 12.00 saatleri arasında, daha çok çocuğun derslere katılabilmesi için birer saat olarak yapılacak. 

Yaz Spor Okulları’na katılmak için Kadıköy Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden online kayıt yaptırmak yeterli.  

Son Güncelleme: 30.06.2021 09:41
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