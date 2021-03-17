Kadıköy'de Yaş Almak Güzel

65 YAŞ ÜSTÜNE EVDEN EVE SPOR

Kadıköy Belediyesi’nin 65 yaş üstü yurttaşların yararlandığı ve pandemi nedeniyle yüz yüze çalışmalarına ara verdiği Sosyal Yaşam Evleri, alanında uzman meslek elemanları ile çalışmalarını online olarak sürdürüyor. Bu çalışmaların başında evde spor hizmetleri yer alıyor. Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Sosyal Yaşam Evleri, 65 yaş üstü yurttaşlara yönelik spor aktivitelerini çevrimiçi olarak evden sürdürüyor. Telefon ya da bilgisayar üzerinden uzmanlara bağlanan yurttaşlar, onların yaptırdıkları hareketlere evden eşlik ediyor. Evde ekran başında yaptırılan sporun yanı sıra fizyoterapistler eşliğinde sandalye egzersizleri de yaptırılıyor. Sporun yanı sıra dans, yoga, bilgisayar ve cep telefonu kullanma, psikolojik danışmanlık gibi hizmetler de veriliyor. Kadıköy’de ikamet eden 65 yaş üstü yurttaşların katılabildiği eğitimlere pandemi sürecinde yaklaşık 500 kişi katıldı. Online hizmetlerden yararlanmak isteyen 65 yaş üstü yurttaşlar 19 Mayıs Sosyal Yaşam Evi’nin 02163561114 ve Sahrayıcedit Sosyal Yaşam Evi’nin 02163634381 numaralı telefonlarını arayarak bilgi alabilirler.

AÇIK HAVADA SPOR SAATLERİ

Kadıköy Belediyesi Spor Müdürlüğü ise yaklaşık bir senedir devam eden pandemi sürecinde en fazla kısıtlamaya maruz kalan ve bunalan 65 yaş üstü yurttaşların bir nebze olsun nefes alması, hareketli yaşama katılabilmesi için spor saatleri düzenliyor. Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri 10.00-11.00 saatleri arasında Kadıköy’ün 6 farklı noktasında spor hocaları eşliğinde spor yapıyor. Bostancı Spor Sahil Tesisleri, Kalamış parkı, Yoğurtçu Parkı, Koşuyolu Parkı, Özgürlük Parkı ve Kruton Curi Parkında spor seansları düzenleniyor.