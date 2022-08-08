Kadıköy'de Uluslararası Ragbi Turnuvası Sona Erdi

Ragbi Lig Derneği tarafından düzenlenen 6. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası, 6-7 Ağustos tarihlerinde 28 takımın katılımıyla, Kadıköy Belediyesi desteği ve ev sahipliğinde Kalamış sahilinde gerçekleşti. Türkiye ve yurt dışından turnuvaya katılan takımlar 2 gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Turnuva’ya Türkiye’nin yanı sıra İran, Sırbistan, Lübnan, Bulgaristan, Hollanda ve Sırbistan’dan ragbi takımları katıldı.
Turnuva’da kadınlarda Türkiye’den La Bebos takımı, erkeklerde ise Lübnan’dan Lyca
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA