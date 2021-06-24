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Kadıköy'de Uçurtma Festivali

Kadıköy Belediyesi “Hayata Dönüyoruz” sloganıyla başlattığı açık hava buluşmalarına Uçurtma Festivali’yle devam ediyor. Sosyal mesafe kuralları gözetilerek düzenlenen festival 26 Haziran Cumartesi, saat 14.00 – 17.00 saatleri arasında Caddebostan sahilinde gerçekleşecek. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Haziran 2021 Perşembe 13:13
Kadıköy'de Uçurtma Festivali
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Pandemi koşulları nedeniyle, uzun bir aradan sonra Kadıköy’de çocukların ebeveynleriyle birlikte katılabileceği ve gönüllerince eğlenebilecekleri ilk açık hava buluşması olan festival “Hayata Dönüyoruz” sloganıyla, Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenleniyor. Festivalde Caddebostan sahili boyunca, dört ayrı noktadan aynı anda uçurtmalar gökyüzüne uçurulacak. Belediye, festival öncesi sosyal medya hesaplarından paylaştığı uçurtma yapım tekniklerini anlatan filmde ebeveynler ve çocuklarıyla, birlikte nasıl uçurtma yapılacağının tüyolarını paylaştı. Aileler kendi yaptıkları uçurtmaları ile festivale katılıp sürpriz hediyeler kazanabilir, ya da belediyenin etkinlik alanında dağıtacağı uçurtmalarla festivale katılım sağlayabilir. 

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Caddebostan semalarında renkli görüntülere sahne olacak festivalin bir de ödül töreni olacak. Jürisi, katılımcılar arasından rastgele seçilecek olan 5 ebeveyn ve çocuğu, teknik tasarım ve uçuş değerlendirmesi yaparak ilk 3’ü belirleyecek. Buna göre birinci gelen aileye 500, ikinciye 300, üçüncüye 150 TL’lik hediye çeki verilecek. 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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